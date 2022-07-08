HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir?

08.07.2022 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Vatandaşlar, İslam alemi için önemi büyük olan Kurban Bayramı öncesi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Teşrik tekbirleri; Hanefi mezhebine göre farz namazlarının sonunda yapılmalıdır. Peki Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizde...

Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir?

Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak demektir. Peki Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşrik Tekbiri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri:

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN BAŞLAYIŞI

Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hurdalıkta kan donduran vahşet! Cinayetin nedeni ortaya çıktıHurdalıkta kan donduran vahşet! Cinayetin nedeni ortaya çıktı
Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!Parasını ödemedi diye patronunu öldürdü!
Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı teşrik tekbiri anlamı teşrik tekbiri kaç defa getirilir teşrik tekbiri nedir teşrik tekbiri okunuşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Bayram öncesi fiyatlar değişti! Motorinde beklenen indirim geldi

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Suikasta uğrayan Japonya eski Başbakanı Abe, hayatını kaybetti

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Çalışanlar dikkat! O ücretler arttırıldı

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Hem Erdal Acar hem de MHP'li isim tutuklandı!

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Sokak ortasında tekme tokat dövdü! 'Bu kadın yüzünden AIDS oldum'

Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandı

Ukraynalı kadınlara iğrenç tuzak! Sınırdan geçerken yakalandı

İlginizi Çekebilir

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Öyle bir etkisi ortaya çıktı ki! Kanseri defediyor ve...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Afganistan’da tek! Yetişkin film yıldızından Taliban sorusu...

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.