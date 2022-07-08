Kurban Bayramı'nda teşrik tekbirlerinin ne zaman başlayacağını merak eden vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bilindiği üzere teşrik; doğuya doğru gitmek, parlamak demektir. Peki Kurban bayramı tekbirleri ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı'nda teşrik tekbiri nasıl getirilir? Merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Teşrik Tekbiri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in Kurban Bayramı'nın arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler bulunmaktadır.

Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre; teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez.

TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri:

Allâhü ekber, Allâhü ekber, lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd"

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir.

TEŞRİK TEKBİRİNİN BAŞLAYIŞI

Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etme olayına dayanır. Hz. İbrahim gördüğü rüya üzerine oğlunu Allah yolunda kurban etmeye karar verir, hazırlıklar sırasındaysa gökten bedel olarak bir koç getirilir.

Cebrail; "Allahu ekber, Allahu ekber" diyerek tekbir getirince, Hz. İbrahim bu sesi duyar ve başını gökyüzüne çevirir. Onun bir koçla geldiğini görünce de "Lâ ilâhe illâllahu vallahu ekber" diye cevap verir. Bu kelimeleri işiten ve kurban edilmeyi bekleyen İsmail de "Allahu ekber velillâhi'l-hamd" der.



