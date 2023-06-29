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Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Kurban eti dağıtırken dikkat edilmesi gereken şeyler ne? Diyanet açıkladı

29.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Kurban kesme ibadetini yerine getiren tüm müslümanlar eti nasıl pay etmesi gerektiğini araştırıyor. Paylaşma ve dayanışmanın arttığı Kurban Bayramı'nda kurban etinin kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılması Diyanet tarafından açıklandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Kurban eti dağıtırken dikkat edilmesi gereken şeyler ne? Diyanet açıkladı

Kurban etinin nasıl dağıtılması gerektiği, bu ibadeti yerine getiren tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her Müslümanın yerine getireceği kurban kesiminde et pay etme konusunda da dini bilgiler de Diyanet'in internet sitesinde yer alıyor. Peki, Kurban eti nasıl dağıtılır, nasıl pay edilir? Kurban eti dağıtırken dikkat edilmesi gereken şeyler ne? İşte tüm detaylar...

KURBAN ETİ NASIL DAĞITILIR, NASIL PAY EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde, kurban eti dağıtımıyla ilgili bazı bilgiler bulunuyor. Bu hususlar şunlar;

Hz. Peygamber (s.a.s.), kurban etinin üçe taksim edilip, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10). Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir (Tahâvî, Şerhu me‘âni’l-âsâr, IV, 185).

Ancak, durumu iyi olan müslümanların, toplumda muhtaçların arttığı bir dönemde kurban etlerinin çoğunu hatta tamamını dağıtmaları daha uygun olur.

Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir (Bkz. Nevevî, el-Mecmû‘, VIII, 413).

Kurban eti nasıl dağıtılır 3

KURBAN İBADETİNİN HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah’a yaklaşmak ve O’nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk’a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk’a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

kurban eti

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.

Kurban eti nasıl dağıtılır 2

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

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