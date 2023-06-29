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KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti kaç saat dinlendirilir, ne zaman buzluğa konur? İşte püf noktaları

29.06.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban eti nasıl saklanır merak ediliyor. Kurban bayramının ikinci gününde kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşlar kalan etlerini nasıl muhafaza edeceklerini araştırıyorlar. Etin bozulmasını önlemek için doğru saklanması çok önemli. Ayrıca kesim sonrası etin bakteri ile enfekte olmaması için doğru şekilde saklanması gerekli. Peki, Kurban eti kaç saat dinlendirilir, ne zaman buzluğa konur? İşte tüm merak edilenler...

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti kaç saat dinlendirilir, ne zaman buzluğa konur? İşte püf noktaları

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban eti saklama koşulları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban etinin uzun süre tüketilebilmesi için doğru şekilde mufaza edilmesi gerekiyor. Kurban etinib orsiyonlara ayrılarak temiz kaplara konması ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati dinlendirilmesi gerekiyor. Pek, kurban eti nasıl saklanır, ne zaman dondurucuya kaldırılır? İşte püf noktaları...

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban etinin kesimden sonra an az 5-6 saat mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Kurban eti 1 gece dinlendirildikten sonra doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir.

kurban eti 3

Derin dondurucuda sıcaklık -18 derece, olmalıdır. Ayrıca derin dondurucudan çıkarılan et dışarıda bekletilerek çözdürülmemelidir. Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, normal buzdolabı koşullarında çözdürülmelidir.

kurban eti 4

Etleri çözüldükten sonra geri dondurmak, doğrudan gıda zehirlenme riski taşımaktadır.

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