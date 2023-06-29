KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR? Kurban eti kaç saat dinlendirilir, ne zaman buzluğa konur? İşte püf noktaları

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban eti saklama koşulları hakkında araştırmalar hız kazandı. Kurban etinin uzun süre tüketilebilmesi için doğru şekilde mufaza edilmesi gerekiyor. Kurban etinib orsiyonlara ayrılarak temiz kaplara konması ve önce güneş görmeyen serin bir yerde 5-6 saati dinlendirilmesi gerekiyor. Pek, kurban eti nasıl saklanır, ne zaman dondurucuya kaldırılır? İşte püf noktaları...

KURBAN ETİ NASIL SAKLANIR?

Kurban etinin kesimden sonra an az 5-6 saat mutlaka dinlendirilmesi gerekiyor. Kurban eti 1 gece dinlendirildikten sonra doğru yöntemle pişirilmesi veya küçük parçalar halinde koruyucu poşetler içinde buzluğa konulması gerekir.

Derin dondurucuda sıcaklık -18 derece, olmalıdır. Ayrıca derin dondurucudan çıkarılan et dışarıda bekletilerek çözdürülmemelidir. Donmuş bir et oda sıcaklığında değil, normal buzdolabı koşullarında çözdürülmelidir.

Etleri çözüldükten sonra geri dondurmak, doğrudan gıda zehirlenme riski taşımaktadır.

