HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu, kesim sonrası kaç derecede soğutulmalı? Et nasıl saklanır?

Kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu, kesim sonrası kaç derecede soğutulmalı? Et nasıl saklanır?

09.07.2022 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kurban kesimi gerçekleştirildikten sonra etin nasıl saklanacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu, kesim sonrası kaç derecede soğutulmalı? Et nasıl saklanır? Konuya ilişkin ayrıntılara ve merak edilen tüm bu soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu, kesim sonrası kaç derecede soğutulmalı? Et nasıl saklanır?

Kurban pazarlarını gezen ve satın alma işlemini yapan vatandaşlar şimdiden konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Kurban bayramında kurbanlık kesimi kadar, etlerin saklanması ve tüketimi de oldukça önemlidir. Peki Kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu, kesim sonrası kaç derecede soğutulmalı? Et nasıl saklanır? Ayrıntılar haberimizde...

KURBAN ETİ YIKANIP BUZLUĞA KONUR MU?

Kurban etinin kesildikten sonra yıkanması sakıncalıdır. Islak et bakterilerin kısa sürede çoğalmasına neden olur. Bu durum etin kısa sürede bozulmasına yol açar. Bu nedenle kurban eti yıkanmamalıdır. Fakat eti yıkamak isterseniz, kısa süre içinde pişirip tüketmelisiniz.

ET NASIL SAKLANIR?

Kurban etlerinin saklanması ve tüketimi oldukça önemli ve gözardı edilmemesi gereken konulardandır.

Kurban etlerinin üçük parçalar halinde kesilidikten sonra buzdolabı poşetine ya da yağlı ağıda sarılarak -2 derecede buzluğa konulması veya -18 derecede derin dondurucuda saklanması gerekmektedir. Öte yandan vatandaşlar kurban eti dışarıda bırakılmamalıdır.

Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etlerinin, dışarıda hiç dinlendirilmeden sıcak sıcak plastik poşetlere konularak paylaşılması da son derece sakıncalıdır Bu yapıldığüı takdirde plastikte bulunan zehirli kimyasallar, sıcağın etkisiyle kurban etine bulaşacaktır.

KURBAN FİYATLARI

Kurban etlerinin en az 2 saat bekletildikten sonra poşetlere yerleştirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca Kurban etleri plastik kaplarla kaldırılmamalıdır.

Kurbanlık fiyatları 2022

BAYRAMDA KURBAN ETİ DIŞARIDA KAÇ SAATTE BOZULUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et, en az 4-5 saat kadar, en uygun 1 gün güneş almayan açık havada, serin bir yerde bozulmadan bekleyebilir. Fakat etin bekledikten sonra mutlaka buzdolabına kaldırılması gerekmektedir. Kesilen et dinlendirildikten sonra dolaba konmalıdır.

ET KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA DOLABA KONUR?

Kurban Bayramı'nda kesilen et en az 4-5 saat, en iyi koşulda 1 gece kapalı, serin ve güneş almayan bir yerde dinlendirilebilir.

Bu yolla kurban etinin bozulma riskinin önüne geçilebilir.

BAYRAMDA KURBAN ETİ NASIL TÜKETİLMELİ?

Bilindiği üzere etler sindirimi zor olan besinlerdendir. Bu sebeple yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik, hem pişirmede hem de sindirimde zorluğa yol açmaktadır.

Bilhassa mide ve bağırsak hastalığı olan vatandaşlar kurban etini hemen tüketmekten kaçınmalıdır. Buzdolabında birkaç gün beklettikten sonra, haşlama veya ızgarada pişirme yöntemiyle pişirerek tüketmeleri sağlık açısından uygundur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalıMotorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı
Çok acı tablo! Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek için yoldalardı... Korkunç kazada ölü ve yaralılar varÇok acı tablo! Bayram tatilini yakınlarıyla geçirmek için yoldalardı... Korkunç kazada ölü ve yaralılar var
Sözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattıSözleri gündem olmuştu! O konuşmanın detaylarını anlattı
Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kurban bayramı 2022 kurban eti yıkanıp buzluğa konur mu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

Konya'da can pazarı! Asfalt yaralılarla doldu

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

"Dzyuba G.Saray'da!" F.Bahçe'ye bir çalım daha

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Üstünü elleriyle kapatmaya çalıştı! Olay görüntü

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Sokak röportajında güldüren diyalog!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

Avrupa'nın gözde tatil beldeleri arasında yer alıyor... Bikinili dolaşanlara ceza kesecekler!

İlginizi Çekebilir

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Anne adayları dikkat: Sakın yapmayın! Erken doğum tehlikesi

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Hastalık nedir unutturacak reçete! Gün içinde mutlaka...

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

Öldürülen kocasının intikamını silah kuşanarak aldı!

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.