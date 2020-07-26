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Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta satışa sunulan 120 kilogramlık kurbanlık keçi, 3 bin 500 liradan alıcısını bekliyor.

Kurban pazarının gözdesi oldu! 'İlk gelen alır'

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kentte hem kurban pazarlarında hem de besicilerin özel çiftliklerinde başlayan hareketlilik sürüyor. Küçükbaş hayvanların kilogramının 25 ila 28 liradan satıldığı kentte, büyükbaş hayvanlar ise kilogramı 22 ila 25 liradan satışa sunuluyor.

120 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA

Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yaklaşık 30 yıldır besicilik yapan Selim Tümer ise kendi yaylasında 2 yıl besleyip büyüttüğü 120 kilogram ağırlığındaki keçisini, 3 bin 500 liradan satışa çıkarttı.

Küçükbaş hayvan besicisi Tümer, AA muhabirine, şu ana kadar 40'tan fazla hayvan sattığını söyledi.

Elinde bulunan 120 kiloluk keçilerden birisinin satıldığını diğerinin ise alıcısını beklediğini belirten Tümer, "Ben hayvanlarımı yaylada besleyerek bakıyorum ve etlerine güveniyorum. Bu yüzden sabit müşterilerim olduğu için pazarda satışa gitmiyorum. Bu hayvanı da ilk gelen alır." diye konuştu. (AA)

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