Kürdistan Yurtseverler Birliği'nde seçim çatlağı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekilli seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdikten sonra, seçimin iptal edilmesine ilişkin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) çelişkili açıklamalar geldi.

IKBY'nin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminden sonra KYB Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire partinin internet istesinde yer alan açıklamasında, seçime hile ve şaibeler karıştırıldığını ayrıca katılımın düşük olduğunu gerekçe göstererek parti olarak sonuçlar kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Sadi'nin bu açıklamalarından hemen sonra partinin resmi internet sitesi PUK Media'ya konuşan KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, seçim sonuçlarını kabul etmek veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Talabani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun şeffaf, tarafsız bir karar almasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Sadi'nin erken yapmış olduğu açıklama ise kısa bir süre sonra parti sitesinden kaldırıldı.