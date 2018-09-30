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Kürdistan Yurtseverler Birliği'nde seçim çatlağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 20:58 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde milletvekili seçimlerinin sona ermesinden kısa bir süre sonra Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği Politbüro Sözcüsü Sadi Ahmed Pire, partinin internet sitesinden hile, şaibeler ve seçime katılımın az olması nedeniyle sonuçları tanımayacaklarını belirtti ancak açıklama kısa bir süre sonra silindi - KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ise parti olarak seçim sonuçlarını reddetmek veya kabul etmek için henüz erken olduğunu açıkladı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekilli seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdikten sonra, seçimin iptal edilmesine ilişkin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) çelişkili açıklamalar geldi.

IKBY'nin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminden sonra KYB Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire partinin internet istesinde yer alan açıklamasında, seçime hile ve şaibeler karıştırıldığını ayrıca katılımın düşük olduğunu gerekçe göstererek parti olarak sonuçlar kabul etmeyeceklerini ifade etti.

Sadi'nin bu açıklamalarından hemen sonra partinin resmi internet sitesi PUK Media'ya konuşan KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, seçim sonuçlarını kabul etmek veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Talabani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun şeffaf, tarafsız bir karar almasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.

Sadi'nin erken yapmış olduğu açıklama ise kısa bir süre sonra parti sitesinden kaldırıldı.

KYB kanadında seçim sonuçlarının tanınmayacağına ilişkin tartışmalar yaşanırken, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi ise Süleymaniye'nin Koysancak ilçesinde KYB'yi seçimlere hile ve şaibe karıştırmak suçlayan ortak bir açıklama yayınladı.

Dört siyasi parti tarafından yapılan ortak açıklamada, KYB'nin Koysancak'ta seçimlere hile karıştırdığı iddia edilerek ilçe sınırındaki sonuçları kabul etmeyecekleri belirtildi.

Komisyonun gün içerisinde verdiği resmi verilere göre, her 4 vilayetteki seçimlere katılım oranı oldukça düşüktü ancak şimdiye kadar katılım oranına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

IKBY'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde halk, 111 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.

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Anahtar Kelimeler:
Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB seçimler

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