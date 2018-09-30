Kürdistan Yurtseverler Birliği'nde seçim çatlağı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) milletvekilli seçimlerinde oy verme işlemleri sona erdikten sonra, seçimin iptal edilmesine ilişkin Süleymaniye merkezli Kürdistan Yurtseverler Birliği'nden (KYB) çelişkili açıklamalar geldi.
IKBY'nin Erbil, Süleymaniye, Duhok ve Halepçe kentlerinde yerel saatle 08.00'de başlayıp 18.00'de sona eren oy verme işleminden sonra KYB Politbüro Sorumlusu Sadi Ahmed Pire partinin internet istesinde yer alan açıklamasında, seçime hile ve şaibeler karıştırıldığını ayrıca katılımın düşük olduğunu gerekçe göstererek parti olarak sonuçlar kabul etmeyeceklerini ifade etti.
Sadi'nin bu açıklamalarından hemen sonra partinin resmi internet sitesi PUK Media'ya konuşan KYB Politbüro Üyesi ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, seçim sonuçlarını kabul etmek veya reddetmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.
Talabani, IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu'nun şeffaf, tarafsız bir karar almasının kendileri için önemli olduğunu kaydetti.
Sadi'nin erken yapmış olduğu açıklama ise kısa bir süre sonra parti sitesinden kaldırıldı.
KYB kanadında seçim sonuçlarının tanınmayacağına ilişkin tartışmalar yaşanırken, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan İslami Birlik Partisi, Goran (Değişim) Hareketi ve İslami Toplum Partisi ise Süleymaniye'nin Koysancak ilçesinde KYB'yi seçimlere hile ve şaibe karıştırmak suçlayan ortak bir açıklama yayınladı.
Dört siyasi parti tarafından yapılan ortak açıklamada, KYB'nin Koysancak'ta seçimlere hile karıştırdığı iddia edilerek ilçe sınırındaki sonuçları kabul etmeyecekleri belirtildi.
Komisyonun gün içerisinde verdiği resmi verilere göre, her 4 vilayetteki seçimlere katılım oranı oldukça düşüktü ancak şimdiye kadar katılım oranına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
IKBY'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde halk, 111 milletvekilini seçmek için sandık başına gitti.
Meteorolojiden tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!
Sapık böyle yakalandı! 6 yaşındaki kızı tuvalete götürüp...
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Endonezya'daki deprem faciasında ölü sayısı yükseldi
Türkiye'de kırbaç fırtınası alarmı! Trakya’ya yağmur hakim
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
5 yıl önce boşandığı kocası kaçınca tefeciler kapısına dayandı!
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Facebook kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kontrol edin, şifreniz sıfırlanmış olabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum