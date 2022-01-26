HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Küresel çip krizi: ABD şirketlerinin yarıiletken stoku azalıyor

Küresel çip krizi: ABD şirketlerinin yarıiletken stoku azalıyor

26.01.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üreticilerinin yarıiletken stoklarının küresel çip krizi nedeniyle azaldığını açıkladı. Bakanlığın 150’den fazla şirketle yaptığı anketin sonucuna göre 2019 yılında şirketlerin elinde 40 günlük stok bulunurken 2021’in son döneminde bu beş güne düştü.

Küresel çip krizi: ABD şirketlerinin yarıiletken stoku azalıyor

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkedeki çip üreticilerinin yarıiletken stoklarının küresel çip krizi nedeniyle azaldığını açıkladı.

Bakanlığın 150'den fazla şirketle yaptığı anketin sonucuna göre 2019 yılında şirketlerin elinde 40 günlük stok bulunurken 2021'in son döneminde bu beş güne düştü.

Pandemi sırasında yaşanan üretim ve tedarik sorunlarının yanı sıra elektronik cihaz satışlarında büyük bir artış gerçekleşmesi, üreticilerin talebe yetişememesine yol açtı.

Çip üretiminin talebe yetişememesi otomobil, beyaz eşya ve akıllı telefon gibi pek çok sektörü derinden etkiledi.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, "Uzun vadede tek çözüm ülke içindeki üretimi artırmak" dedi.

Anketin sonucuna göre çip üretiminde kullanılan yarıiletkenlere yönelik talep 2021'de 2019'a kıyasla yüzde 17 arttı.

ABD Temsilciler Meclisi'nin gündeminde de ülke içinde yarıiletken üretimi ve ar-ge çalışmalarını geliştirmeyi hedefleyen 52 milyar dolarlık bir paket bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden, bir süredir ülke içindeki çip üretimini artırma politikası izliyor.

En büyük üreticilerden biri olan Intel, Ohio eyaletinde 20 milyar dolarlık bir yatırımla dünyanın en büyük çip üretim tesislerinden birini kurmayı planladığını açıkladı.

Güney Koreli Samsung şirketi de Kasın ayında Texas eyaletinde 17 milyar dolarlık bir bilgisayar çipi fabrikası inşa etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

Samsung'un ABD'deki en büyük yatırımı olacak bu tesisin 2024 yılında üretime geçmesi hedefleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
ABD'de hızlı düşüş! Uzman isimler endişeliABD'de hızlı düşüş! Uzman isimler endişeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Son dakika: Fed’in faiz kararı öncesi altın fiyatı için dikkat çeken detay! Rekor kırıldı, zirve geldi...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle...

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

O yol bugün de kapandı! Esaret ne zaman bitecek?

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

Flaş karar! Artık Türkiye'de yaşamayacaklar

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Her tene uyan koku farklı! İşte burçlara özel en güzel parfümler

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

Muharrem İnce’nin Rifat Hisarcıklıoğlu iddiasına jet yanıt!

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.