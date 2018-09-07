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"Küresel güçlerin İdlib'deki katliamları canilik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 16:11 | Son Güncelleme

Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça: - "Küresel emperyalist güçlerin İdlib'e reva gördükleri bu katliamların tam anlamıyla bir canilik. Buna seyirci kalmanın da bu caniliğe ortak olmak olduğunu ilan ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça, küresel emperyalist güçlerin İdlib'e reva gördükleri katliamların canilik olduğunu belirterek, "Buna seyirci kalmanın da bu caniliğe ortak olmak olduğunu ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Çaça, İdlib'te yaşananlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin tüm insanlığın gözü önünde bir katliama hazırlandığını, yeni acıların ve trajedilerin yaşanması için iş birliği yapıldığını belirtti.

İdlib'te bebek, kadın, çocuk ve yaşlıların katledildiğine dikkati çeken Çaça, mabet, mesken, okul ve hastanelerin tarumar edilerek, bir ülkenin baştan aşağı yok edildiği vurgulandı.

Son şehrin yok edilmesine seyirci kalınmaması gerektiğini belirten Çaça, "Bizler dili, dini, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun hiçbir şartta insanlığın pazarlık konusu edilmesini kabul etmiyoruz. Küresel emperyalist güçlerin İdlib'e reva gördükleri bu katliamların tam anlamıyla bir canilik. Buna seyirci kalmanın da bu caniliğe ortak olmak olduğunu ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Birliğin dünya devletlerini bu katliama seyirci kalmamaya davet ettiğini aktaran Çaça, vicdan sahibi tüm insanların bir vicdan hareketi başlatarak, yapılan bu katliamlara müdahil olmaları gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'de de vicdanını kaybetmemiş tüm insanların bu duyarlılık ile hareket etmeleri gerektiğini dile getiren Çaça, şunları kaydetti:

"Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki özgürlüğü, onuru ve mücadeleyi hayatın merkezine koymuş olan insanlar olarak, asla zulme boyun eğmeyeceğiz, pes etmeyeceğiz. İnsanlık onurunun yok edilmesine asla sessiz kalmayacağız. Son balık öldüğünde, son nehir kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde beyaz adam paranın yenmediğini anlayacak."

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Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça İdlib Suriye

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