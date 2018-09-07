"Küresel güçlerin İdlib'deki katliamları canilik"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Öğrenci Birliği Genel Başkanı Mesut Çaça, küresel emperyalist güçlerin İdlib'e reva gördükleri katliamların canilik olduğunu belirterek, "Buna seyirci kalmanın da bu caniliğe ortak olmak olduğunu ilan ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Çaça, İdlib'te yaşananlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'nin tüm insanlığın gözü önünde bir katliama hazırlandığını, yeni acıların ve trajedilerin yaşanması için iş birliği yapıldığını belirtti.

İdlib'te bebek, kadın, çocuk ve yaşlıların katledildiğine dikkati çeken Çaça, mabet, mesken, okul ve hastanelerin tarumar edilerek, bir ülkenin baştan aşağı yok edildiği vurgulandı.

Son şehrin yok edilmesine seyirci kalınmaması gerektiğini belirten Çaça, "Bizler dili, dini, rengi ve coğrafyası ne olursa olsun hiçbir şartta insanlığın pazarlık konusu edilmesini kabul etmiyoruz. Küresel emperyalist güçlerin İdlib'e reva gördükleri bu katliamların tam anlamıyla bir canilik. Buna seyirci kalmanın da bu caniliğe ortak olmak olduğunu ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.