Küresel rapor açıklandı! Türkiye'nin sırası dikkat çekti: Bu ilde yaşayanlar tehlike altında

Dünyada son zamanlarda hava kalitesi çeşitli nedenlerle giderek düşerken konuyla ilgili araştırmalar ve bilinç ve duyarlılık düzeyini artırmaya yönelik çalışmaların saıysı artıyor. Dünya çapında ülkelerin ve kentlerin hava kalitesini inceleyen raporlar da yayımlanıyor. Medya takip kurumu Ajans Press’in, QAir verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2021 yılı küresel hava kalitesi raporu oranları belli oldu.

Rapora göre en kötü hava kalitesinin Bangladeş’te olduğu ortaya çıktı. İkinci sıraya Afrika ülkesi Çad, üçüncü sıraya ise Pakistan’ın yerleştiği kaydedildi. 117 ülke ve 6 bin 475 şehrin yer aldığı raporda Türkiye 46. sırada yer aldı.

TÜRKİYE'DE HAVA KALİTESİ ORANLARI

Yapılan ölçümler neticesinde Türkiye’nin en iyi sonuç veren şehri Çankırı olurken, havada bulunan zararlı partikül oranı 9.3 g/metreküp olarak tespit edildi. İstanbul, Ankara, İzmir için bu seviye 17’lerdeyken Türkiye’nin hava kalitesinin en kötü olduğu şehri ise Iğdır olarak saptandı. Iğdır’da havadaki zararlı partikül oranı 66.2 g/metreküp oldu. En iyi hava kalitesine sahip ülkeler ise; Yeni Kaledonya, Virgin Adaları, Porto Riko, Yeşil Burun Adaları ve Saba olarak sıralandı.

HAVA KİRLİLİĞİ MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE

Ajans Press, hava kirliliği ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre 2021 başından bugüne kadar hava kirliliği ile alakalı online ve geleneksel medya olmak üzere 120 bine yakın haber yansıdığı tespit edildi.

Son yıllarda karbon salınımı ve karbon nötr başlıkları ise en çok konuşulan farkındalık projeleri arasında yer aldı. Bu başlıklarda medyaya 11 bin 237 haber yansıdığı tespit edildi.

(İHA)

