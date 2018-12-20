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Küresel tahmin sistemlerinden soğuk hava dalgası uyarısı! Günlerce gitmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 08:19 | Son Güncelleme

Küresel tahmin sistemlerine göre, önümüzdeki hafta yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. Gelecek hafta ortasından itibaren etkili olacak yeni dalganın tüm yurtta günlerce etkili olacağı belirtiliyor.

Küresel tahmin sistemlerinden soğuk hava dalgası uyarısı! Günlerce gitmeyecek

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili oldu. İstanbul’un batı ilçeleri de kar yağışından etkilendi. Bu soğuk hava dalgasının doğu bölgelere doğru kayması bekleniyor. Bugün yurdun kuzey kesimleri yağmurlu olacak, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ise kar görülecek. Hafta sonu hava kısa süreliğine ısınıyor fakat ardından karakış geliyor.

KARAKIŞ GELİYOR, İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK

Sözcü'nün haberine göre, küresel tahmin sistemleri 25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak olan yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının uyarısını veriyor. Yeni soğuk sistem uzun süre etkisini gösterecek. Ocak ayının ilk hafta sonuna kadar sürecek olan soğuk ve yağışlı hava dalgasında İstanbul dahil birçok noktada kar yağışı görülecek. Tahminlere göre kar günlerce aralıklarla sürecek.

METEOROLOJİ'NİN SON TAHMİNLERİ

Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde; Trakya’da dün meydana gelen kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıklarının üç gün boyunca gece ve sabah saatlerinde 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.

MARMARA ISINIYOR, KAR DOĞUYA KAYIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya ve Kocaeli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Yarın sabah saatlerinde Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor. Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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