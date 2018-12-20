Küresel tahmin sistemlerinden soğuk hava dalgası uyarısı! Günlerce gitmeyecek

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili oldu. İstanbul’un batı ilçeleri de kar yağışından etkilendi. Bu soğuk hava dalgasının doğu bölgelere doğru kayması bekleniyor. Bugün yurdun kuzey kesimleri yağmurlu olacak, Doğu Anadolu Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde ise kar görülecek. Hafta sonu hava kısa süreliğine ısınıyor fakat ardından karakış geliyor.

KARAKIŞ GELİYOR, İSTANBUL'DA DA ETKİLİ OLACAK



Sözcü'nün haberine göre, küresel tahmin sistemleri 25 Aralık’tan itibaren yurdu etkisi altına alacak olan yeni soğuk ve yağışlı hava dalgasının uyarısını veriyor. Yeni soğuk sistem uzun süre etkisini gösterecek. Ocak ayının ilk hafta sonuna kadar sürecek olan soğuk ve yağışlı hava dalgasında İstanbul dahil birçok noktada kar yağışı görülecek. Tahminlere göre kar günlerce aralıklarla sürecek.

METEOROLOJİ'NİN SON TAHMİNLERİ



Meteoroloji’nin uyarısı şu şekilde; Trakya’da dün meydana gelen kar yağışlarının ardından, hava sıcaklıklarının üç gün boyunca gece ve sabah saatlerinde 0 (sıfır) derecenin altına düşmesi beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalıdır.