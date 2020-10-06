Kureyş suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Kureyş suresi faziletleri

Namaz surelerinden biri olan Kureyş suresi, Kuran'da 106. sırada yer alıyor. Tin ve Kari'a sureleri arasında inse de, konu bütünlüğü bakımından Fil suresinin devamı niteliğindedir. Sure, ismi dolayısıyla akıllara ''Kureyş ne demek?'' sorunu getiriyor. Kureyş, Hz. Muhammed'in de mensup olduğu kabilenin adıdır. Adından da anlaşıldığı gibi surede bu kabileden bahsedilir. Allah bu surede Kureyşliler aracılığıyla tüm insanlığa hitap etmiştir. Surede Kureyşlilerin Mekke döneminde Allah için verdiği çaba ve Allah'ın onlara verdiği nimetler anlatılır. Fil vakasındaki çabaları için Kureyşliler övülür. Surede, Kureyşlilerin ticaret amacıyla yaptığı yolculuklardan, güvenli ve huzurlu bir şekilde yaşamalarından ve Allah'ın onlara verdiği nimetlerden bahsedilir. Bu imkanların hepsinin Allah tarafından verildiği hatırlatılır. Sure halk arasında ''Kureyş duası'' ya da ''La ilaf suresi'' olarak da bilinir. Alimler, Kureyş suresi faziletlerinden yararlanabilmek için, surenin sık sık okunmasını öneriyor. O halde sureyi daha yakından tanımaya ne dersiniz? İşte Kureyş suresi anlamı, Türkçe okunuşu, faydaları ve diğer tüm detaylar...

Kureyş Suresi Arapça Okunuşu İslam alimleri tarafından da sık sık okunması önerilen sure, Allah'a nasıl bir kul olunması gerektiğiyle ilgili büyük ipuçları veriyor. Kureyş suresi ve anlamı, insanlara iyi bir kul olma yolunda ışık tutuyor. Sureyi okuyan kişinin ahlakının güzelleşeceği belirtiliyor. Sureyi uzatmalarına ve tecvitlerine dikkat ederek daha doğru okuyabilmek için Kureyş suresi Arapça yazılışından yardım alabilirsiniz. İşte Kureyş suresi okunuşu: Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

Li îlâfi kurayş.

Îlâfihim rihlete’ş-şitâi ve’s-sayf.

Felya’budû Rabbe hâze’l-beyt.

Ellezî et’amehum min cû’ın ve âmenehum min havf. Kureyş Suresi Anlamı Sure, Kureyş kabilesi örneğiyle aslında bütün insanlığa yapılan bir çağrıdır. Bu çağrıyı anlayabilmek için Kureyş suresi mealini öğrenmek önemlidir. Sadece surenin altında yatan anlamların çözümlenebilmesi için değil aynı zamanda bunların hayata geçirilebilmesi için de sureyi anlamak önemlidir. Sureyi daha detaylı inceleyebilmek için Kureyş suresi tefsirinden yararlanabilirsiniz. Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı; onları kışın (Yemen'e) ve yazın (Şam'a) yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de, kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin (Kâbe'nin) Rabbine kulluk etsin. Kureyş Suresi Faydaları İslam alimlerinin hadislerinde ve çeşitli kaynaklarda birçok Kureyş suresi fazileti ve faydası yer alıyor. Bunlardan bazıları şunlardır: Korku veya endişe içeren durumlarda gece ve gündüz 11 defa Kureyş suresi okumak, kişiyi rahatlatır ve korur.

Günde 7 kere Kureyş suresi okuyan kimsenin ahlakı güzelleşir, kötülüklerden ve fakirlikten uzak olur.

Herhangi bir şeyin üzerine yedi defa Kureyş suresi okunduğunda, o şey bereketlenir.

Kureyş suresi yemeklerin üzerine okunur ve üflenirse, kişiyi o yemekten gelebilecek hastalıktan ve zarardan korur.

Her gün 7 kere Kureyş suresi okuyan kimse yokluk, darlık ve fakirlikten uzak olur.

Cuma gecesi, yatsı namazından sonra 1000 kere Kureyş suresini okuyan ve abdestli yatan kişi rüyasında Hz. Muhammed'i görür.

Kureyş suresi okumak böbrek hastalıklarına iyi gelir.

Yola çıkan kimse Kureyş suresini okursa Allah onu kaza ve belalardan korur. Hacca giden bir Müslüman namazdan sonra Ayetel Kürsi ve Küreyş okursa dönünceye kadar güvende olur. Kureyş Suresi Nerede İndirilmiştir? İniş sırasına göre 29. sırada yer alan sure, Mekke'de inmiştir. Mekke'deki Kureyş kabilesini yaptıklarından dolayı över. Çeşitli kaynaklarda anlatılana göre surenin iniş sebebi, Allah'ın Küreyş Kabilesini 7 hasletle diğerlerinden üstün kılmasıdır. Bu hasletler daha önce kimsede olmamıştır. Allah bu özelliklerle Kureyş kabilesini örnek göstermiştir. Bu hasletler şunlardır: Hilafet onlardadır.

Misafiri ağırlama ve hizmet etme onlardadır.

Misafire ikramda bulunma onlardadır.

Peygamberlik onlardadır. (Son peygamber onlardan çıkmıştır)

Fil ordusuna karşı ilahi bir galibiyet onlardadır.

7 yıl Allah'a ibadet ettiler. Onlardan önce kimse Allah'a ibadet etmemişti. (İbrahim Peygamber (as) zamanında onun dinine göre Allah'a ibadet etmişlerdi)

Onlar adına bir sure indi ve bu surede onlardan başka kimsenin adı geçmedi. Kureyş Hangi Surede Yer Alır? Kureyş, tek başına bir suredir. Herhangi bir surenin içerisinde yer almaz. Kuran'ın 106. suresidir. Otuzuncu cüzün içerisinde Fil suresinden sonra gelir. Kureyş Suresi Kaç Ayettir? Kureyş suresi, 4 ayetten oluşur. Kuran'ın en kısa surelerinden biridir.

Kureyş Suresi Ne Zaman Okunur? Kureyş suresini istediğiniz her vakitte ve her ibadette okuyabilirsiniz. Kureyş suresi, namaz surelerinden biridir. Namazda Fatiha suresini okuduktan sonra zammı sure olarak Kureyş suresini okuyabilirsiniz. Bunun dışında; korktuğunuzda ya da endişelendiğinizde, sıkıntıda olduğunuz ve evinizin bereketlenmesini istediğinizde Kureyş suresini okuyabilirsiniz. Surenin işlediği konuyu göz önünde bulundurarak seferi olduğunuz zamanlarda da sureyi okuyabilirsiniz. Surenin faziletlerinden ve faydalarından yararlanabilmek için istediğiniz zaman okuyabilirsiniz. Kureyş Suresi Yerine Ne Okunabilir? Namazlarda Kureyş suresi yerine herhangi bir zammı sure okuyabilirsiniz. Ama tabii ki her sure birbirinden özeldir. Bu yüzden, diğer surelerde de olduğu gibi, yeri başka bir sureyle doldurulamaz. Fakat içinde bulunulan duruma göre, o duruma uyan başka bir sure okuyabilirsiniz. Kureyş Suresi Abdestsiz Okunur Mu? Diğer namaz surelerinde olduğu gibi Kureyş suresi de ezberden, abdestsiz olarak okunabilir. Fakat Kuran'dan (ayete dokunarak) okunacağı zaman abdest alınması gerekir.