Kureyş suresi anlamı, Türkçe okunuşu ve Kureyş suresi faziletleri

Kureyş Suresi Ne Zaman Okunur?

Kureyş suresini istediğiniz her vakitte ve her ibadette okuyabilirsiniz. Kureyş suresi, namaz surelerinden biridir. Namazda Fatiha suresini okuduktan sonra zammı sure olarak Kureyş suresini okuyabilirsiniz. Bunun dışında; korktuğunuzda ya da endişelendiğinizde, sıkıntıda olduğunuz ve evinizin bereketlenmesini istediğinizde Kureyş suresini okuyabilirsiniz. Surenin işlediği konuyu göz önünde bulundurarak seferi olduğunuz zamanlarda da sureyi okuyabilirsiniz. Surenin faziletlerinden ve faydalarından yararlanabilmek için istediğiniz zaman okuyabilirsiniz.

Kureyş Suresi Yerine Ne Okunabilir?

Namazlarda Kureyş suresi yerine herhangi bir zammı sure okuyabilirsiniz. Ama tabii ki her sure birbirinden özeldir. Bu yüzden, diğer surelerde de olduğu gibi, yeri başka bir sureyle doldurulamaz. Fakat içinde bulunulan duruma göre, o duruma uyan başka bir sure okuyabilirsiniz.

Kureyş Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Diğer namaz surelerinde olduğu gibi Kureyş suresi de ezberden, abdestsiz olarak okunabilir. Fakat Kuran'dan (ayete dokunarak) okunacağı zaman abdest alınması gerekir.