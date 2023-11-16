Kürt böreği mi küt böreği mi? Meclis'e damga vurdu: 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi

TBMM'deki oturuma "Kürt böreği mi küt böreği mi?" tartışması damga vurdu.HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, söz konusu konusu böreğin isminin 'Kürt böreği' olduğunu savunarak "Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." diye konuştu. İYİ Partili ve MHP'li isimler de tartışmaya dahil oldu. Oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi" dedi.

Son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu söyleyen HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bir börek zincirinin bu böreği "küt böreği" adıyla sunduğunu aktardı.

"MADEM BU KADAR IRKÇISINIZ, YEMEYİN"

Böreğin adının "Kürt böreği" olduğunu ifade eden Beştaş, "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." diye konuştu.

MHP'Lİ AKÇAY: "BEN İLK DEFA DUYUYORUM"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum." karşılığını verdi.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: "O BÖREKTEN İSTİYORUZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." ifadelerini kullandı.

HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini belirtti.

ÖNDER: "'SÖZDE KÜRT BÖREĞİ' DE DİYEBİLİRLERDİ"

Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." diye konuştu.

(AA)





