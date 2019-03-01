AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kanlı katillerin, o lanet örgütün hiçbir şeyini istemiyoruz. Haram oylarını da istemiyoruz. Onların oylarına bizim evlatlarımızın kanı bulaştı. Ancak tüm Kürt kardeşlerimin oylarına talibim. Ben gidip oralarda hizmet eden birisiyim." dedi.

Partisinin Şereflikoçhisar İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, CHP ve İYİ Parti’nin arka planda HDP ile ittifakta olduğunu belirterek, bunu açıklamaktan utandıklarını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP’li Ahmet Türk’ün görüşmeler yaptığını ifade eden Özhaseki, "Ahmet Türk gazetecilere, ' Kemal Kılıçdaroğlu bizi davet etti. Yerel ittifakı görüşelim' dedi. Biz de destek vermeye söz verdik dedi.' Onun (Kandil’in) sözcüsü olan partinin eş başkanı (HDP Genel Başkanı Sezai Temelli) de, 'Doğu’da Kürdistan’da biz kazanacağız. Batı'da da Cumhur İttifakı'na da kaybettireceğiz.' dedi. Kürdistan neresidir? Bizim ülkemizin her bir köşesinin adı Türkiye'dir. Başka isimle sıfatlandırılamaz." diye konuştu.