'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

Sakarya Valiliği, sosyal medyada gündem olan 'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sakarya'da bir baba ve oğulun önlerinin kesildiği ve babanın 'Kürt'üz' yanıtını vermesi üzerine öldürüldüğü iddia edilmişti.

Olayla ilgili olarak Sakarya Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

İlimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak “etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının” gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır.

Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir.

Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

