HABER

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 12:39 | Son Güncelleme

Sakarya'da bir baba ve oğulun önlerinin kesildiği ve babanın 'Kürt'üz' yanıtını vermesi üzerine öldürüldüğü iddiasına Sakarya Valiliği'nden yanıt geldi.

'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddiasına Valilikten yanıt

Sakarya Valiliği, sosyal medyada gündem olan 'Kürt'üz yanıtını verince öldürüldü' iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Sakarya'da bir baba ve oğulun önlerinin kesildiği ve babanın 'Kürt'üz' yanıtını vermesi üzerine öldürüldüğü iddia edilmişti.

Olayla ilgili olarak Sakarya Valiliği'nden şu açıklama yapıldı:

İlimiz Hendek ilçesinde 16.12.2018 günü meydana gelen cinayet olayının sebebinin çarpıtılarak “etnik bir nedenden kaynaklanmış gibi algı yaratılmaya çalışılmasının” gerçekle hiçbir alakası yoktur. Olayda her iki tarafın da önceden birbirlerini kesinlikle tanımadıkları, alkollü olan ve pek çok suçtan sabıkası bulunan zanlının yüksek sesle ve küfürlü konuşması üzerine ikaz edildiği için çıkan tartışmaya bağlı olarak bu müessif hadisenin yaşandığı tanık beyanlarından açıkça anlaşılmıştır. Cinayet faili olaydan sonra güvenlik görevlilerimizin ısrarlı takibi sonucunda Bursa ilinde yakalanarak tutuklanmıştır.

Sosyal medyada yer aldığı şekilde tahkikatın hiçbir aşamasında belirtilen türden bir ifade mevcut değildir.

Toplumu ayrıştırmaya ve kutuplaştırmaya yönelik bu tür maksatlı ve asılsız haber ve beyanlara itibar edilmemesini Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Jeotermal enerji konut ve seraları ısıtırken, termal turizme katkı sağlıyorJeotermal enerji konut ve seraları ısıtırken, termal turizme katkı sağlıyor
Deniz uçağı havalandı, körfezi kirleten 10 gemiye ceza kesildiDeniz uçağı havalandı, körfezi kirleten 10 gemiye ceza kesildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sakarya Valiliği sakarya

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

İlber Ortaylı'dan TRT dizisine tepki: Böyle bir Abdülhamid yok

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! Büyük operasyon hazırlığı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Samandıra'dan gönderildi

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Burak Yılmaz, Serie A deviyle anlaştı!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

Endonezya'yı tsunami vurdu! Onlarca ölü, yüzlerce yaralı var!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi karıştı! Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Tamamda adamın bir çok sabıkası var madem içeri almak için illa cinayet işlemesimi gerekiyordu. Neden dışarıda bu haydut.
türk milleti kürtle çerkezle alevi sünni siyle bir ulus oluşturmuştur herşey bitti aynı senaryoyu tekrarmı sahneye çıkaracaklar yemez artık bu milleti birbirine düşüremezsiniz Allah rahmet etsin ölenlere üzüldüm insan oldukları için böyle bir kumpas hazırlayanıda ALLAHIMA HAVALE EDİYORUM
SOKAKLARDA SEN HANGİ? IRKTANSIN DİYE BİR SUAL SORULDUĞUNA BU ÜLKEDE HİÇ RASTLAMADIM.ÇOK ALAKASIZ BİR DURUM SÖZ KONUSU.SAÇMA.SORULSA SURİYELİLERE SORULUR.ADAMLAR DA HER AYAK VAR.GÖRÜYORUZ DUYUYORUZ HABERLERDE.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşuyor

Erdoğan DEİK Mali Genel Kurulu'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı: Vatandaşlarımızın geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

Teröristlerin kullandığı 7 odalı sığınak bulundu

İstanbul'da jandarmanın fuhuş operasyonunda şok detay

İstanbul'da jandarmadan baskın! Fuhuş operasyonunda şok detay

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Kandil ve Hakurk'a hava harekatı

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

Türkiye'den Netanyahu'nun skandal sözlerine çok sert yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.