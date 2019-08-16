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Kurt yavrusuna işkence yapan kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 14:09 | Son Güncelleme

Erzurum'da yakaladığı kurt yavrusuna işkence yapıp görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişiye 4 bin 827 lira ceza kesildi

Erzurum'un İspir ilçesinde yakaladığı kurt yavrusuna işkence yapıp görüntüsünü sosyal medyada paylaştığı iddia edilen kişiye 4 bin 827 lira ceza uygulandı.

İlçenin dağlık alanında yakaladığı kurt yavrusuna işkence yaptığı belirtilen B.K'nin bu görüntüleri sosyal medyadaki hesabında paylaşması üzerine Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri harekete geçti.

Doğa koruma ekipleri, ilçenin Karakamış Mahallesi'ndeki evinde yakaladıkları B.K'ye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde 4 bin 827 lira para cezası kesti.

Erzurum Doğu Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada da kurda işkence yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Erzurum Şube Müdürlüğümüz İspir Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçerek ilgili sosyal medya hesabı sahibinin kimlik bilgilerine ulaşarak şahsa 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanununa istinaden 2 bin 702 lira yaptırım ve 2 bin 125 lira tazminat olmak üzere toplam 4 bin 827 Türk lirası para cezası uygulamıştır."

B.K'nin işkence yaptığı kurt yavrusunun da öldüğü öğrenildi.

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Erzurum ispir ilçesi Kurt yavrusuna işkence

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