Kürtaj yasağına tepki! Emily Ratajkowski soyunarak protesto etti

ABD, ülkenin en katı kürtaj yasasını kabul eden Alabama’yı tartışırken bu kez de Missouri eyaletinden benzer bir yasak geldi. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato’da hamileliğin sekizinci haftasından sonra kürtaj yapılması yasaklandı. Yasa tasarısı, Senatoya tanınan sürenin dolmasına saatler kala 10’a karşı 24 oyla kabul edildi. Ünlülerden de tepkiler gecikmedi.

Model Emily Ratajkowski, yeni Alabama kürtaj yasağı yasasını protesto eden ilk kişi oldu. Model soyundu ve neden karşı olduğu konusunda güçlü bir mesaj paylaştı.

Kürtaj yasası üzerine model Emily Ratajkowski, İnsan Yaşamını Koruma Yasasını protesto etmek için soyundu. Instagram'da çıplak fotoğrafını paylaşan model, fotoğrafının altına ise şunları yazdı: ''Bu hafta, 25 yaşlı beyaz adam, ensest ve tecavüz durumlarında bile Alabama'da kürtaj yasağını yasakladı. Bu iktidardaki erkekler, ataerkilliği korumak ve düşük ekonomik fırsatlara sahip kadınların ürememeyi seçme hakkını engelleyerek, isteklerini kadınların bedenlerine emanet ediyorlar. Kadınlara zarar veren erkekler artık güç pozisyonlarına yerleştirilemez. Bedenlerimiz, seçimimiz."