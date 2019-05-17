Kürtaj yasağına tepki! Emily Ratajkowski soyunarak protesto etti

ABD, ülkenin en katı kürtaj yasasını kabul eden Alabama’yı tartışırken bu kez de Missouri eyaletinden benzer bir yasak geldi. Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu Senato’da hamileliğin sekizinci haftasından sonra kürtaj yapılması yasaklandı. Yasa tasarısı, Senatoya tanınan sürenin dolmasına saatler kala 10’a karşı 24 oyla kabul edildi. Ünlülerden de tepkiler gecikmedi.
Model Emily Ratajkowski, yeni Alabama kürtaj yasağı yasasını protesto eden ilk kişi oldu. Model soyundu ve neden karşı olduğu konusunda güçlü bir mesaj paylaştı.
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This week, 25 old white men voted to ban abortion in Alabama even in cases of incest and rape. These men in power are imposing their wills onto the bodies of women in order to uphold the patriarchy and perpetuate the industrial prison complex by preventing women of low economic opportunity the right to choose to not reproduce. The states trying to ban abortion are the states that have the highest proportions of black women living there. This is about class and race and is a direct attack on the fundamental human rights women in the US deserve and are protected by under Roe vs. Wade. Our bodies, our choice.
Kürtaj yasası üzerine model Emily Ratajkowski, İnsan Yaşamını Koruma Yasasını protesto etmek için soyundu. Instagram'da çıplak fotoğrafını paylaşan model, fotoğrafının altına ise şunları yazdı: ''Bu hafta, 25 yaşlı beyaz adam, ensest ve tecavüz durumlarında bile Alabama'da kürtaj yasağını yasakladı. Bu iktidardaki erkekler, ataerkilliği korumak ve düşük ekonomik fırsatlara sahip kadınların ürememeyi seçme hakkını engelleyerek, isteklerini kadınların bedenlerine emanet ediyorlar. Kadınlara zarar veren erkekler artık güç pozisyonlarına yerleştirilemez. Bedenlerimiz, seçimimiz."
Ratajkowski fotoğrafta tamamen çıplak, ancak bacaklarının arasına stratejik olarak yerleştirilmiş, kasıklarını örten bir çiçek yaprağı var.
Şarkıcı Lady Gaga ise kürtaj yasasıyla ilgili görüşlerini Twitter hesabında paylaştı. Gaga, ''Alabama'daki tüm kadınlara ve genç kızlara dualar gönderiyorum" dedi.
Şarkıcı Liam Payne de Instagram hesabından karara onay veren vekillerin fotoğraflarını paylaşarak, ''Genelde politika hakkında yorum yapmam ama bu beni çok etkiledi ve çok önemli. Amerika'daki bu kürtaj yasası meselesi bir karmaşadır, demek istediğim, kadınların haklarını ve kendilerine ait olan organların sahipliğini tamamen elinden almak'' notunu yazdı.
Game Of Thrones oyuncusu Sophie Turner, durum hakkında 'Yazıklar olsun. VÜCUTLARIMIZ SEÇİMİZ' diyerek duruma oldukça sert tepki gösterdi.
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