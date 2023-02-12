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  4. Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Depremde yıkılan binalarda deniz kumu kullanılmış

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Depremde yıkılan binalarda deniz kumu kullanılmış

12.02.2023 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli’den Hatay’a giden gönüllüler, 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı. İnşaat işiyle uğraşan gönüllüler, kurtarma çalışmaları yaptıkları bina enkazlarında acı bir gerçeği de ortaya çıkardı. 4 binada çalışma yapan ekipteki gönüllüler, binaların yapımında deniz kumu kullanıldığını tespit etti. Normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların, 10 dakika içerisinde açıldığı fark edildi. İşte detaylar...

Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Depremde yıkılan binalarda deniz kumu kullanılmış

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde büyük bir yıkıma sebep oldu. Depremlerin ardından yaraları sarabilmek ve arama kurtarma çalışmalarına katılabilmek için tüm Türkiye seferber oldu. Kocaeli’den inşaat işiyle uğraşan ve arama kurtarma çalışmaları için Hatay’a giden gönüllüler, 5 kişiyi enkaz altından canlı olarak çıkardı.

DENİZ KUMU KULLANILMIŞ

Gönüllüler, normalde 2-3 saatte delinmesi gereken betonların, 10 dakika içerisinde açıldığını fark etti. Bunun üzerine ekipler, çalışma yürüttükleri 4 enkazın dördünün yapımında da deniz kumu kullanıldığını tespit etti.

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“BİZ 3 GRUP ŞEKLİNDE BURADA ÇALIŞIYORUZ”

Çalışmalar için Kocaeli’den gönüllü olarak afet bölgesine giden Arif Naz, “Öncelikle tüm Türkiye'mize çok geçmiş olsun. Gerçekten çok üzüntülüyüz. İnşallah bu olaylarla bir daha karşılaşmayız. Biz Kocaeli’den gönüllü olarak geldik. 21 senedir inşaat sektörüyle uğraşıyorum. Gönüllü olan ekiplere çok teşekkür ediyoruz. Biz 3 grup şeklinde burada çalışıyoruz. Kocaeli, Manavgat ve Mardin ekipleri olarak beraber çalışıyoruz. Bu bizim dördüncü enkazımızdı. Şu ana kadar 5 kişiyi canlı olarak kurtardık. İnşallah daha da canlı vatandaşların olduğunu ümit ediyoruz” dedi.

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“4 ENKAZDA DA HEP DENİZ KUMUYLA KARŞILAŞIYORUZ”

İnşaat sektöründe çalıştıkları için kullanılan malzemeyi kolayca tespit edebildiklerini söyleyen Naz, “Maalesef şununla çok karşılaşıyoruz; 4 enkazda da hep deniz kumuyla karşılaşıyoruz. Bir inşaatçı olarak bunu tespit ettik. Gerçekten bununla ilgili çok üzüntülüyüz. Keşke bu şekilde olmasaydı. İnşallah bu şekilde olmamasını temenni ediyoruz. Bir inşaatı olarak 21 senedir sektörde olduğumuz için hemen anlayabiliyoruz. Bu zaten ilk etapta bizim beton delme makinesi ile hemen anlaşılabiliyor. Yeni betonlarda 50 santimetrelik bir yeri 2-3 saatte açmak zorunda kalıyoruz ama burada ne yazık ki 5-10 dakika içerisinde hemen açılabiliyordu. Gerçekten inşallah bu şekilde bir daha karşılaşmak istemiyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Deniz kumu zamanla gücünü kaybediyor. Oksitleme olduğu için iyi bir şey değil. Maalesef zaman zaman bu tür manzaralarla karşılaşıyoruz. 1999 sonrasında yönetmelik çok değiştiği için açıkçası bütün yönetmelik tüm Türkiye için geçerlidir. Burada bazı olmaması gereken durumlar olabiliyor. Yapı denetim dediğimiz zaman beton ve demir sınıflarını kontrol etmek kaydıyla, şu anda inşaat sektöründe en düşük olarak kullandığımız C25 betondur. Bunun üzerine C30, C35, C40’lara kadar kullanabiliyorsunuz. Ama ne yazık ki buradaki binalar 20 ile 40 sene arasındaki binalar. Şu andaki C25, C30 dediğimiz hesaplamalara gidilirse şu andaki beton kıvamı C10, C15’lere ancak geliyor. O yüzden gerçekten biz çok hüzünlüyüz” diye konuştu.

İHA


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