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Kurtlar İtalya'yı ele geçirdi, çare kangallar!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:11 | Son Güncelleme

İtalya'daki Siena kenti yakınlarında bulunan bir çiftlikte küçükbaş hayvanların kurtlar tarafından telef edilmesi üzerine belediyelerde kangal köpekleri konuşulmaya başlandı. Kangal köpekleri hakkında araştırma yapan İtalya, kurtlara karşı tek çarenin kangallar olduğunu düşünüyor.

Çiftçilerin koruma altındaki kurtları vurmakla çözüm bulduğunu ancak bunun olumsuz etkilerinin fazla olduğunu düşünen İtalyanlar, kangal köpeklerinin kurtları vurmadan uzaklaştırmak için doğal bir yol oluşturacağı görüşünde.

İtalya'nın Siena kenti yakınlarındaki bir çiftlikte kurt sürücüsünün küçükbaş hayvanlara saldırıp telef etmesi üzerine, yerel belediye meclisinde Kangal köpekleri gündeme geldi.
Hızı, sürüyü koruma içgüdüsü, gücü, doğada yaşama kabiliyeti ve kurtları boğmasıyla bilinen Kangal köpeklerini yakından incelemek ve haber yapmak üzere İtalyan Haber Ajansı (AGİ) muhabiri Giuseppe Didonna ile serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti, Sivas'a geldi.
İtalyan gazeteciler, 2003 rakımlı Meraküm tepesinde bulunan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız'ı ziyaret ederek Kangallar hakkında bilgi aldı. Giuseppe Didonna, Yıldız ile röportaj yaparken Fabrizio Belardetti ise köpeklerin fotoğraflarını çekti.
7 yıldır Türkiye'de yaşayan ve İtalyan Haber Ajansı'nın muhabirliğini yapan Giuseppe Didonna, Kangal köpeklerini çok sevdiğini, Türkiye kültürünün önemli bir parçası olduğunu söyledi. Kangallarla ilgili gördüğü bir fotoğrafın kendisini çok etkilediğini ifade eden Didonna, "Köpekleri her zaman seviyorum ama Kangal'ın arkasında köpekten daha büyük bir şey olduğunu hemen anladım. Bu köpek aynı zamanda kurtları kovalıyor, kurtlardan inanılmaz koruma yapıyor, ama aynı zamanda da bir aile köpeği gibi çocuklarla uğraşıyor. Bu köpek, akıllı bir hayvan. Bütün durumlara göre iyi bir davranış seçiyor. Sivas'ta bu inanılmaz doğada Kangallar bulunuyor. Her tarafta çoban köpekleri var, ama en doğru Kangalları bugün gördüm" dedi.
Son yıllarda İtalya'da kurt sayısının arttığını ve sürülere ciddi zararlar verdiğini ifade eden Didonna, kurtlara karşı tek çarelerinin Kangal köpekleri olduğunu söyledi. Didonna şöyle konuştu:
"İtalya'da son 10 senede kurtlar, inanılmaz bir geri dönüş yaptı. 80'lerde İtalya'da 150 kurt kaldı. Sonra bir geri dönüş başladı. Şu an kurtlar bütün İtalya'yı ele geçirdiler ve oradan Alplere, Fransa'ya, İsviçre'ye Almanya'ya kadar geçiyorlar. Bu bölgede 200 senedir kurtlar yok olmadığı için çobanlık kültürü biraz kaybolmuş. Çobanlık kültürü yerine çobanlık bir şirket oldu.”
“Kesinlikle çoban köpekleri yok oldu. Kurtlar geri döndüğü için biraz sorun yaşadık, özellikle Toskana'da kocaman sorunlar yaşadık. Bir koyun, keçi katliamı oldu. Toskana'nın meclisinde şöyle bir teklif çıktı; 'Neden Türkiye'den, Sivas'tan İtalya'ya Kangal getirmiyoruz' bu bir çare olabilir. Bildiğim kadarıyla henüz resmi bir başvuru olmadı. Ama kesinlikle bazı insanlar kurtları tüfekle öldürmek istiyor, ama kurt zaten koruma altında olan bir hayvan. Tüfek kullanmadan Kangal doğal bir çare olabilir. İtalya'ya döndüğümde Kangal köpeklerini anlatacağım, İnanılmaz akıllı bir hayvan ve beni etkilediler. O yüzden doğru Kangal kaynağına ve Türkiye'nin en büyük Kangal uzmanı, hatta Dünya'nın en büyük Kangal uzmanından bilgi aldık."
Serbest foto muhabiri Fabrizio Belardetti ise Kangal köpeklerinin fotoğrafını çekmenin kendisi için büyük bir gurur olduğunu ifade ederek, "Profesyonel bir fotoğrafçıyım. Bugün kocaman bir gurur hissediyorum. Çünkü inanılmaz bir yere geldim, çok güzel bir yere geldim ve bu insanların sayesinde binlerce senedir devam eden bir gelenek devam edebilir. Bu insanlar gerçekten bu işi seviyorlar. Kangallar kesinlikle inanılmaz bir köpek, aynı zamanda insanlara çok tatlı davranıyorlar ama korumak isterse çok agresif gözüküyor. Bu köpeklerin ruhu çok güçlü, onun için fotoğrafları çekerken sadece bir köpeği çekmedim, daha kocaman bir şey çektim" dedi.
Kangal köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız, ancak özel izinle yurt dışına çıkarılabilen Kangal köpeklerinin İtalya'ya gitmesi için bakanlardan izin isteyeceklerini belirtti. Yıldız, şunları söyledi: "Dünyayı birleştiren birçok kültür nedenleri var. Yani bu kültür değerleri ihtiyaca döndüğü için İtalya'dan değerli arkadaşlar geldi, incelemeler yaptılar.”
“Daha önceden sevgili muhabir kardeşimizle görüşmeler yaptık. İtalya'nın Toskana bölgesinde bu hayvanlarla ilgili konu gündeme geldi. Bu gündem artık bugünden itibaren realite kazanacak ve dolayısıyla kültür merkezi olan Sivas'ın ve Türkiye'nin ulusal bir marka değerinin tanıtılması, profesyonel fotoğrafçının bunun için gelmesi, daha doğru, emin ellerde numunelerle, kaynaklarla oraya aktarılması beni bir üretici olarak çok mutlu etti.
Dünyada birleşmenin birbirine kültür olarak, misyon olarak devam ettirilmesi kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra en doğru kaynakların İtalya'da tanıtılmasını sağlayacaklar ve Toskana meclisinin gündeme getirdiği köpekleri buradan oraya göndermek için biz de taraf olarak sevgili bakanlarımızdan izin isteyeceğiz."
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Sivas Kangalı Kangal köpek

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