Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar'ın büyük aşkı Elif Eylül aslında bakın kim olacakmış! Meğer rol ilk ona teklif edilmiş...

Kurtlar Vadisi dizi ve film serileriyle Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından birisi olmayı başardı. Fenomen dizide pek çok ünlü isim rol alı. Bunlardan birisi de Elif Eylül karakterini canlandıran güzel oyuncu Özgü Namal oldu.

Ancak yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek izleyicileri çok şaşırttı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin aslında Özgü Namal'a gitmediği duyanlar inanamadı. Ünlü televizyon sunucusu Oylum Talu katıldığı bir televizyon programında ilginç bir anısını paylaştı.

Programda Kurtlar Vadisi'nin senaristleri diziyi yazmaya başladıkları dönemde kendisine bir teklif götürdüklerini söyledi. Ancak o dönemde Oylum Talu gazetecilik kariyerine odaklanma kararı aldığı için teklifi kabul etmemiş.

Oylum Talu katıldığı televizyon programında "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi. Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti." dedi.

"OSMAN SINAV İLE GÖRÜŞTÜM"

Oylum Talu sözlerine "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." şeklinde devam etti.

OYLUM TALU KİMDİR?

Oylum Talu, kimya mühendisi ve İzmir Rafinerisi'nin işletme müdürü olan bir baba ve coğrafya öğretmeni bir annenin kızları olarak 1976'da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde okudu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında Hülya Avşar'ın yerine geçici olarak jürilik yaptı. 2016 yılının Ekim ayın itibarı ile Habertürk ekranlarında Burası Hafta sonu programını tekrar sunmaya başladı.

