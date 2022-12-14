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Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

14.12.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

300 bölüm boyunca televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkan efsane dizi Kurtlar Vadisi Pusu; Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Kenan Çoban ve Çiğdem Batur gibi isimleri bir araya getirmişti. Kurtlar Vadisi Pusu'nun unutulmaz karakterlerinden 'Çeto'ya hayat veren ünlü oyuncu Şefik Onatoğlu, bir süredir gözlerden uzak yaşıyor. Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Şefik Onatoğlu, son haliyle dikkat çekti.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinden sonra pek çok projede rol alan ancak 2013 yılından beri kameralardan uzak durmayı tercih eden Şefik Onatoğlu, yıllara meydan okuyor.

Aslen Mersinli olan Şefik Onatoğlu, 2007 yılında rol aldığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisiyle ekran yolculuğuna adım atmıştı.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Sonrasında Muro ve Ağır Abi gibi filmlerde izleyiciyle buluşan Onatoğlu, dizi macerasına da hız kesmeden devam etti.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

İŞTE SON HALİ

Evvel Zaman Hikayesi, Düşman Kardeşler, Firar, Böyle Bitmesin gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu, yaklaşık 10 yıldır herhangi bir projede rol almıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Türkiye'yi terk edip Almanya'ya yerleştiği konuşulan Şefik Onatoğlu, sık sık hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Onatoğlu'nun pozlarına ''Çeto Başkan özlettin kendini'' ve ''Abi hala karizmasın, herkesi gömeceksin'' gibi yorumlar yapılıyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Şimdilerde 38 yaşında olan Şefik Onatoğlu, tiyatro kariyerini Avrupa'da sürdürüyor.

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...

Kurtlar Vadisi'nin Çeto Başkan'ı son haliyle ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...


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