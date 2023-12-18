Kurtlar Vadisi'nin yıldızı yeniden ekranlarda! Özgü Namal, Kızıl Goncalar için tesettüre girdi, alacağı ücret dudak uçuklattı

Özgü Namal, 9 yılın ardından ekranlara dönüyor. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu; Anlat İstanbul, Hanımın Çiftliği ve Merhamet gibi ses getiren yapımlar sonrası adından söz ettirecek bir projeyle daha izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu Özgü Namal, Fox Tv'de yayınlanacak olan Kızıl Goncalar dizisi nedeniyle şu sıralar tatlı bir heyecan yaşıyor.
2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu, yaşadığı büyük acı sonrası Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sakin bir hayat yaşamaya başladı.
2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde canlandırdığı Narin karakterinden sonra ekranlara ara veren ünlü oyuncu Kızıl Goncalar dizisi için tesettüre girdi.
Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’e hayat veriyor. Ünlü oyuncunun ortalama olarak ayda 4 bölüm çekilen bu diziden aylık olarak 2 milyon 800 bin TL kazanç elde edeceği iddia edilmişti.
Meryem rolü için tesettüre giren Özgü Namal değişimi ile sosyal medyada gündem oldu.