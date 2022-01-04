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Kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil! Vücutta biriken stresi atmanın yolları

04.01.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Stres, endişe ve korku gibi duygular; özellikle şehirdeki insanların yaşam kalitesini fazlasıyla düşürüyor. Bu hisler kişiyi yalnızca psikolojik açıdan etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda fiziksel bazı rahatsızlıkların ortaya çıkmasına da neden olabiliyor. Neyse ki bu durumdan kurtulabilmek için yapılması gerekenler ise hiç de zor değil!

Kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil! Vücutta biriken stresi atmanın yolları

Şehir hayatındaki temponun da giderek artırdığı stres, hem fiziksel hem de psikolojik pek çok probleme davetiye çıkarıyor. Ama unutmayın, vücudunuzda biriken stresi atmak ve rahatlamış hissedebilmek için yapabileceğiniz şeyler de var. Gelin, bunlara birlikte göz atalım.

STRESİNİZİ AZALTACAK HORMONLARIN SALGILANMASINI KOLAYLAŞTIRIN

Kaygı, stres gibi duyguların etkisini yitirebilmesi için dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin hormonlarının artması gerekiyor. Bu hormonlar kişinin daha mutlu hissetmesini sağlıyor.

  • Hayvanlarla ve bebeklere vakit geçirerek, iltifat alarak veya ederek, sarılarak ve temas ederek oksitosini artırabilirsiniz.

  • Gülerek, kahkaha atarak, spor yaparak ve (bitter) çikolata benzeri gıdalar tüketerek endorfini artırabilirsiniz.

  • Küçük başarılarınızı kutlayarak, yapılacaklar listenizi tamamladığınızda kendinizi ödüllendirerek, kişisel bakımınıza özen göstererek, hediye alarak veya vererek dopamin salınımını kolaylaştırabilirsiniz.

  • Açık havada ve güneşli ortamlarda zaman geçirerek ya da egzersizlere daha fazla zaman ayırarak serotonin salınımını tetikleyebilirsiniz.

YOGA VE MEDİTASYONU KÜÇÜMSEMEYİN

  • Meditasyon; kişinin doğru nefes alabilmesine ve zihinsel gücünü artırabilmesine yardımcı olur.

  • Yoga ise içerdiği fiziksel egzersizler sayesinde kaslarınızı gevşeterek stresin azalmasını kolaylaştırır. Günlük hayatınızda bunlara yer ayırdığınızda yaşayacağınız pozitif dönüşüme inanamayacaksınız!

BİTKİLERDEN FAYDALANIN

  • Vücudunuzu rahatlatmak ve gevşemek için lavanta ve kekik gibi bitkilerin kokularından yararlanabilirsiniz. Bu kokuları bitkilerin yağlarından veya kurutulmuş hallerinden yapılan koku keselerinden elde edebilirsiniz.

  • Bitki çaylarının stresi azaltıcı etkisi olduğu bilinen bir gerçek. Melisa, rezene ve papatya vb. bitkilerin çaylarını içerek kaslarınızı gevşetebilir, böylece vücudunuzda biriken stresin azalmasını sağlayabilirsiniz.

DİNLENMEYE ZAMAN AYIRIN

  • Birçoğumuz iki iş arasında veya nadiren bulabildiğimiz boş zamanlarımızda dinlenmeye çalışıyoruz ancak bu tamamen yanlış! Vücudumuzda biriken stresi atabilmek için dinlenmeye ciddi anlamda zaman ayırmamız gerekiyor.

  • Bunu vakit kaybı olarak görüyor olabilirsiniz fakat hiçbir şey yapmadan ve düşünmeden yalnızca dinlenmeye ayıracağınız yarım saatlik bir zaman dilimi, gününüzü çok daha verimli geçirmenize olanak sağlayacak. Aynı zamanda çok daha rahatlamış ve sakin hissedeceksiniz.
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