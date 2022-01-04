Kurtulmak düşündüğünüz kadar zor değil! Vücutta biriken stresi atmanın yolları

Şehir hayatındaki temponun da giderek artırdığı stres, hem fiziksel hem de psikolojik pek çok probleme davetiye çıkarıyor. Ama unutmayın, vücudunuzda biriken stresi atmak ve rahatlamış hissedebilmek için yapabileceğiniz şeyler de var. Gelin, bunlara birlikte göz atalım.
Kaygı, stres gibi duyguların etkisini yitirebilmesi için dopamin, oksitosin, serotonin ve endorfin hormonlarının artması gerekiyor. Bu hormonlar kişinin daha mutlu hissetmesini sağlıyor.
Hayvanlarla ve bebeklere vakit geçirerek, iltifat alarak veya ederek, sarılarak ve temas ederek oksitosini artırabilirsiniz.
Gülerek, kahkaha atarak, spor yaparak ve (bitter) çikolata benzeri gıdalar tüketerek endorfini artırabilirsiniz.
Küçük başarılarınızı kutlayarak, yapılacaklar listenizi tamamladığınızda kendinizi ödüllendirerek, kişisel bakımınıza özen göstererek, hediye alarak veya vererek dopamin salınımını kolaylaştırabilirsiniz.
Meditasyon; kişinin doğru nefes alabilmesine ve zihinsel gücünü artırabilmesine yardımcı olur.
Vücudunuzu rahatlatmak ve gevşemek için lavanta ve kekik gibi bitkilerin kokularından yararlanabilirsiniz. Bu kokuları bitkilerin yağlarından veya kurutulmuş hallerinden yapılan koku keselerinden elde edebilirsiniz.
Birçoğumuz iki iş arasında veya nadiren bulabildiğimiz boş zamanlarımızda dinlenmeye çalışıyoruz ancak bu tamamen yanlış! Vücudumuzda biriken stresi atabilmek için dinlenmeye ciddi anlamda zaman ayırmamız gerekiyor.
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