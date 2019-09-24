Kurtulmuş Japon heyeti kabul etti

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)- JAPONYA Üst Meclisi Üyesi ve Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ile beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Kurtulmuş, "Bu yıl Japonya'da Türk kültür yılının başarılı bir şekilde devam ediyor olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

AK Parti'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelen, Japonya Üst Meclisi Üyesi ve Komei Partisi Genel Başkanı Natsuo Yamaguchı ve beraberindeki heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'u genel merkezde ziyaret etti. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yamaguchi ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Kurtulmuş, "Sultan Abdulhamit döneminde başlayan Japonya-Türkiye ilişkileri her zaman olumlu bir seyir izlemiştir. Ülkelerin dostluklarını pekiştiren önemli unsurlardan birisi de sadece iyi günlerde dost olmak değil, kötü olaylar karşısında da dostluklarını gösterebilmektir. Ertuğrul Fırkateyni'ne Japon halkının göstermiş olduğu yakın alaka Türk halkı tarafından hiçbir zaman unutulmamıştır. Van depreminden sonra yardım etmek için buraya koşup gelen doktor Miyazaki hatırımızdadır. Türk halkı adına depremde kaybettiğimiz Miyazaki'yi bir kere daha rahmetle anıyorum" dedi.