HABER

Kurtulmuş: Ne zaman Türkiye ilerlese birileri çelme takar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 09:23 | Son Güncelleme

?SANDIKLARDA İTTİFAK YAPTILAR?

?SANDIKLARDA İTTİFAK YAPTILAR?
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Burdur programı kapsamında partisinin Gölhisar Kapalı Spor Salonu?nda düzenlediği toplantıya katıldı. Eşi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ile salona gelen Numan Kurtulmuş, toplantıdaki konuşmasında 31 Mart seçiminin Türkiye'nin önümüzdeki dönemde hangi istikamette ilerleyeceğini ortaya koyacağını söyledi.
'HANGİ YAPIŞTIRICI BİRBİRİNE BENZEMEZ BU DÖRT PARTİYİ BİR ARAYA GETİRDİ'
Numan Kurtulmuş, "Çok şükür dimdik ayaktayız. Ayakta olmaya da devam edeceğiz. Biz ayakta oldukça birileri de saldıracak. Saldırırsa saldırsınlar kimseden çekinmeden, yılmadan, korkmadan haklı bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Milletimizle beraber yürüteceğiz. Baktılar ki böyle olmuyor. Sandıklarda ittifak yaptılar. Her ilde başka bir ittifak var. Dört tane parti bir araya geldi. HDP, CHP, İP ve SP. Bu partilerin ortak dört tane cümlesi var mı? Birisinin ?ak? dediğine diğeri de ?ak? der mi? Hangi tutkal, hangi yapıştırıcı birbirine benzemez bu dört partiyi bir araya getirdi. Var mı ortak sözleri? Ortak görüşleri var mı? Var. Bir tane var. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. Bu millet de 31 Mart?ta ?Tayyip Erdoğan?ın arkasındayız, Tayyip Erdoğan?la birlikteyiz? diyecek" dedi.
?HERHALDE ADAMIN KANINA DOKUNDU?
CHP ve İYİ Partililer'in biraz mahcup ?Yok valla billa biz HDP ile ittifak yapmıyoruz? dediklerini söyleyen Numan Kurtulmuş, ?Çık mertçe ?Biz HDP ile ittifak yapıyoruz? de. O kadar çok gizlediler, o kadar çok HDP?nin üzerine bastılar ki, geçen hafta Eşbaşkan Sayın Temelli, ?Ankara?da Mansur Yavaş, İstanbul?da Ekrem İmamoğlu alacaksa HDP'nin oylarıyla alacak. Bizi yok sayarak, üstümüze basarak siyaset yapmayın? diyor. Herhalde adamın kanına dokundu. Bugün de Siirt Eruh'ta kalabalığı görünce 'Ey ahali bu ülkede beka sorunu var mı? demiş. Kalabalıktan da ?yok? demesini bekliyor. Kalabalık da ?Evet beka sorunu var? demiş. Çünkü esas orada yaşayanlar beka sorununun ne olduğunu biliyor. Beka meselesi bizim devlet felsefemizde iki meseledir. Barış zamanı milletin ileri gitmesi için canla başla çalışıp, son noktasına kadar terlerini akıtmak, savaş zamanında da ?Ya Allah bismillah? deyip ayağa kalkarak emperyalistlere, zalimlere karşı kanının son damlasına kadar savaşmak. Bu millet beka meselesini bir devlet felsefesi olarak görmeseydi Kurtuluş Savaşı olmaz, Çanakkale destanı olmaz, Kafkasya?da ortaya koyduğumuz cesaret olmaz, dedelerimizin şehit olduğu destanlar yazılmazdı. Allah?a çok şükür bu millet her şeyi olduğu gibi görüyor? diye konuştu.

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı 800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
Bakan Varank'tan Munzur'da "nevruz" raftingiBakan Varank'tan Munzur'da "nevruz" raftingi
Sarıyer’in sembolü “Beyaz Martı” heykeli açıldıSarıyer’in sembolü “Beyaz Martı” heykeli açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

AYM'den 5 siyasi parti için flaş karar!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

Cami katliamı sonrası Yeni Zelanda'dan flaş karar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Ak pelikanlar Amasya’ya yine erken geldi

Silivri'de çiftlikte yangın

Silivri'de çiftlikte yangın

Malatya'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü

Dün Denizli bugün Malatya! Art arda depremler

Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi! İşte beklenen hava durumu

Milyonları ilgilendiren haber geldi!

Günlük burç yorumları 21 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Güneş, Koç burcuna geçiyor!

Av tüfeğiyle vurulan köpeğin röntgeni şoke etti

Şoke eden detay! Gerçek röntgeni çekince ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.