Kurtulmuş, Sivaslılarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "HDP'nin eş genel başkanı ne diyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu kastederek, 'Kazanacağız.' diyor, başka bir ad kullanarak. Önce şunu bilsinler. İstanbul ne kadar bizimse Hakkari de o kadar bizimdir. Edirne ne kadar bizimse Şırnak da o kadar bizimdir. Trabzon ne kadar bizimse Diyarbakır da o kadar bizimdir. 81 milyon vatandaşımızın hepsinin beraber yaşadığı bu aziz vatan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepimizin ecdadımızdan miras aldığımız bir coğrafyadır." dedi.

İstanbul Ataşehir Sivaslılar Derneği'nin İçerenköy'de düzenlediği Sivas Buluşması programına katılan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Sivaslıların İstanbul'da önemli bir hemşehri grubu olduğunu, Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin temsilcileri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, İsmail Erdem'in Sivaslıların üstün gayretleriyle Ataşehir'de başkan olacağını belirterek, yeni bir başlangıç için vatandaşlardan desteklerini istedi.

Seçimin bir genel seçim havasına girdiğini aktaran Kurtulmuş, "Bu seçimde Türkiye'nin belediye başkanlarını seçeceğiz, meclis üyelerini seçeceğiz ama Türkiye'nin hangi istikamette yol yürüyeceğine de karar vereceğiz. Türkiye'nin yeni ve güçlü Türkiye yolunda mı yoksa kendi içinde sıkıntılarını ve problemlerini çözememiş bir ülke istikametinde mi yol yürüyeceğine karar vereceğiz. Benim gördüğüm, milletimiz 24 Haziran'da ortaya koyduğu, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak seçtiği iradesini temin edecektir. 31 Mart'ta sandıklardan AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı açık ara birinci çıkaracaktır." diye konuştu.