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Kurtulmuş'un kabulleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 18:21 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti AlternAtivA Partisi ve Afrika Ulusal Kongresi heyetlerini kabul etti

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti AlternAtivA Partisi ve Afrika Ulusal Kongresi heyetlerini kabul etti.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş, parti genel merkezinde Kuzey Makedonya Cumhuriyeti​​​​​​​​​​​​​​ Meclisi'nde temsil edilen ve koalisyon ortağı olarak hükümette yer alan AlternAtivA Partisi Genel Başkanı Afrim Gashi, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Hüsni İsmaili ve Parti Sözcüsü Orhan Murtezani'den oluşan heyeti kabul etti.

Görüşmede, güçlü bir müttefik olarak Türkiye ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasındaki kültürel iş birliğinin arttırılması ve partiler arası politik ve kurumsal ilişkilerin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kurtulmuş, ayrıca Afrika Ulusal Kongresi (ANC) Partisi Genel Sekreteri Elias Sekgobelo Magashule, Kadın Kolları Başkanı Bathabile Dlamini, bakan yardımcıları ve parti yöneticilerinden oluşan geniş bir heyeti kabul etti.

Geçen mayıs ayında yapılan seçimlerden birinci olarak çıkarak mecliste çoğunluğu elde eden Afrika Ulusal Kongresi Partisi heyeti ile yapılan görüşmede, AK Parti ve ANC arasında kurumsal ilişkilerin arttılması ve karşılıklı tecrübelerin paylaşılmasının faydalı olacağı ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Ulusal Kongresi AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Kuzey Makedonya Cumhuriyeti AlternAtivA Partisi

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