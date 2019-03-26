Kurum, Kartal'da yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanı inceledi

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal'da yıkılan ve yapımına başlanan binaların bulunduğu alana 105 konut ve 20 ticari ünite yapımına başlandığını belirterek, "Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın siluetine ve buradaki kat yüksekliklerine uygun. Yıl sonuna kadar yüklenici firmanın süresi var ancak biz 7-8 ay içerisinde konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz." dedi. Kurum, Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından riskli olduğu için yıkılan ve temeli atılan binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Kurum, 6 Şubat'ta binanın çökmesi sonucu 21 kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, riskli 9 binanın da yıkıldığını, vatandaşların taşınmalarına yardım edildiğini anımsattı. Bakan Kurum, olayın ardından 48 gün geçtiğini ifade ederek, dün yıkılan binaların yerine yatay mimari anlayışıyla zemin artı 5 katı geçmeyen 105 konut ve 20 dükkandan oluşan projenin yapımına başlandığını, 7-8 ay içerisinde de konutların vatandaşlara teslim edileceğini anlattı.

Yitirilen canların geri getirilemeyeceğini, mağdur vatandaşların acılarını paylaşmak adına bu çalışmaların hızlı şekilde yürütüleceğini vurgulayan Kurum, bu çalışmanın vatandaşlarla rızası alınarak gerçekleştirilip temelinin atıldığını söyledi. Kurum, "Bu sağlam binalarda inşallah Havva kızımız, Mahmut Tayyip oğlumuz mutlu ve huzurlu oturacaklar, oyun oynayacaklar. Biz bu mutlulukla artık bütün Kartal'da tüm Türkiye'de hızlı kararlı bir şekilde bu kentsel dönüşüm sürecini vatandaşlarımızla el birliğiyle yürütmek istiyoruz." diye konuştu. Kentsel dönüşümün siyasi malzeme yapılacak bir olay olmadığını vurgulayan Kurum, her yıl 300 bin konut dönüştürmek suretiyle 5 yıl içerisinde 1,5 milyon acil, öncelikli, riskli binaların dönüşümünü yapmak istediklerini kaydetti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu kapsamda bütün valiliklere gönderdiklerini genelge çerçevesinde riskli alanların tespiti için hızlı ve süratli bir şekilde valiler ve belediye başkanlarının çalıştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımız da bunun yüzde 10-15'ini Toplu Konut İdaresi Başkanlığı eliyle gerçekleştirecek. Geri kalanına ilişkin de İller Bankası Genel Müdürlüğümüz yüzde 50'ye kadar faiz desteği vermek suretiyle 4 milyar liraya kadar da kredi faizinde destek olacağız. Bu şekilde bugüne kadar yaptığımız kentsel dönüşüm sürecini artırarak hızlı bir şekilde vatandaşlarımızla el birliği içerisinde yürütmek istiyoruz." - "Bu çalışmayı tüm ilçelerde yapmak istiyoruz" Basın mensuplarının soruları üzerine Kurum, proje hakkında şu bilgileri verdi: "Burada 105 konut, 20 de ticari ünite yapıyoruz. Konutlarımız zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde tasarlandı. Buranın siluetine ve buradaki kat yüksekliklerine uygun. Bu gördüğünüz sağlam binalarda bizim daha önce riskli bina tespiti yapıp, Bakanlığımızca dönüşümünü yaptığımız binalar. Bu adayı bu yeni yapacağımız binalarla birlikte dönüştürdüğümüz zaman tüm adamızda sağlam binaların olduğu bir sürece girmiş olacağız. Tabii yıl sonuna kadar yüklenici firmanın süresi var ancak biz 7-8 ay içerisinde konutları bitirip vatandaşlarımıza teslim etmeyi hedefliyoruz."

Kurum, bir gazetecinin riskli bina tespiti çalışmasıyla ilgili sorusunu şöyle yanıtladı: "Orhantepe'de riskli bina tespiti çalışmasını Bakanlığımız ücretsiz olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda yapıyor. Bu çalışma hızlı ve süratli bir şekilde şu an yapılıyor. Akabinde tüm vatandaşlarımızla el birliği içerisinde, onların rızası çerçevesinde çoğunluğun sağlanması halinde buradaki yaptığımız uygulamanın bir benzerini de Kartal'da Orhantepe'de, diğer mahallelerde de yapmak istiyoruz. Aslına bakarsanız İstanbul'un tüm ilçelerinde yapmak istiyoruz. Esenlerde, Üsküdar'da, Beyoğlu ve Gaziosmanpaşa'da temelleri attık. Diğer ilçelerde de hızlı bir şekilde bu süreci yöneteceğiz. İnşallah o acıları bir daha yaşamamak üzere binalarımızın tamamını deprem riskinden kurtarmak istiyoruz." - İmamoğlu'nun, kentsel dönüşüm eleştirisi Bakan Murat Kurum, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik eleştirilerini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, kazanın yaşandığı yerde siyaset yapmanın doğru olmadığını söyledi.