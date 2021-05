Kurumsal Kadir Gecesi mesajları | Patrona, iş arkadaşına gönderilebilecek Kadir Gecesi mesajları ve sözleri

İslam aleminde en hayırlı gece olarak kabul edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs gecesi idrak edilecek. Duaların kabul olduğu o gecede Müslüman alemi iş arkadaşlarına, dostlarına gönderebilecekleri Kadir Gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte, kurumsal Kadir Gecesi mesajları...

KADİR GECESİ MESAJLARI

İş arkadaşınıza, patronunuza ve sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel Kadir Gecesi mesajlarını sizler için derledik...

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Kadir Geceniz Mübarek Olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu mübarek gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Allahım, sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğer gamlardan eyle Ya Rabbi!