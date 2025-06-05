Kurutma makinesinin altından neden su gelir? Kurutma makinesinin altından su geliyorsa ne yapmak gerekir?

Kurutma makineleri kalabalık ailelere, yoğun çalışan kişilere ya da çamaşırları kurutmak için uygun bir alanı olmayanlara kolaylık sağlayan bir cihazdır. Yıkanan çamaşırların hemen kurumasını sağlarken aynı zamanda giysilerin üzerinde toz oluşmasını da engeller. Bu sayede hem çamaşırları asma ve toplama işlemine gerek kalmaz hem de zamandan tasarruf sağlanır. Teknolojik cihazlar söz konusu olduğunda ise bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bunlardan biri de kurutma makinesinin altından su geliyor sorunudur.

Kurutma makinesinin altından neden su gelir?

Kurutma makinelerinin altından su gelmesi birkaç nedene bağlı olabilir. Bunlar şu şekilde açıklanır:

1. Yoğuşma sisteminde tıkanıklık olması

Yoğuşmalı modellerde ıslak çamaşırlardaki nem yoğunlaştırılır ve suya dönüşür. Çıkan su makinenin haznesinde toplanır veya bir tahliye borusuyla dışarı atılır. Haznenin dolması veya tahliye borusunun tıkanması durumunda suyun dışarıya akması kaçınılmazdır. Sonuç olarak fazla su makinenin içerisinden dışarı sızar.

2. Filtrelerin tıkanması:

Kurutma makinelerinde yer alan tüy ve toz toplayıcı filtreler çamaşırlardaki küçük parçacıkları toplar. Bu filtrelerin düzenli bir şekilde temizlenmesi gerekir, yoksa hava akışı engellenir. Makinede oluşan nem dışarı verilemezse su, makine içerisinde birikir ve alttan sızma yapabilir.

3. Su haznesinin hasar görmesi ya da yanlış yerleştirilmesi

Yoğuşmalı modelli kurutma makinelerinde suyun biriktiği hazne tam olarak oturtulmamışsa ya da haznede bir hasar varsa çıkan su dışarı sızar.

Kurutma makinesinin altından su geliyorsa ne yapmak gerekir?

Kurutma makinesinin altından su gelmesi halinde ilk olarak güvenliği sağlamak için makinenin fişi çekilmelidir. Sebeplere bağlı olarak su haznesinde herhangi bir hasar veya yanlış yerleştirme durumu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Diğer bir ihtimali elemek için tüy ve toz filtreleri temizlenmelidir. Drenaj hortumu varsa tıkanıklık veya borunun bükülme durumuna bakılmalıdır.

Diğer kontrol edilmesi gereken faktörler arasında kapak contalarının yıpranıp yıpranmadığı ve makinenin düz zeminde olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bütün kontrollerin ardından su akışı devam ediyorsa teknik serviste yardım alınması gerekmektedir.