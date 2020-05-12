Kuruyan rimelleri çöpe atmayın! İşte ilk günkü haline getirme yöntemi...

Göz makyajını tamamlayan rimeller tahmin ettiğinizden daha kısa ömürlü aslında. Onların da bir son kullanma tarihi var ve bu sadece 3-4 ay kadar. Rimelinizi uzun süredir kullanıyorsanız ıslak ve yapışkan bir hal alacak ve gözünüzde topaklanma yapacaktır. Topaklanma yapan, yapışkan bir rimeliniz varsa önerimiz kullanmamanız yönünde çünkü gözlerinize zarar verebilir. Zamanı dolmadan kurumaya başlayan rimelinizi ise önerdiğimiz şu 5 yöntemle ilk aldığınız günkü hale döndürebilirsiniz.
Kuruyan bir rimel için en iyi çözümün göz damlası olduğunu söyleyebiliriz. Su da aynı işlevi görmez mi diye sorarsanız cevabımız "hayır" olacaktır. Çünkü suda gözümüzle göremeyeceğimiz ve enfeksiyon yapabilecek mikroplar olabilir. Bu yüzden rimel tüpünüze birkaç damla göz damlası ekleyin, rimel fırçasını tüpün içinde hafifçe döndürün ve tüpü sallayın. Rimeliniz kullanıma hazır!
Aloe veranın mucizevi iyileştirici etkisini bilmeyen yoktur. Cildi çok rahatlatan bu doğal madde, pek çok cilt bakım ürününde kullanılıyor. Kuru rimeliniz için doğal bir ilaç istiyorsanız aloe vera jeli ilk tercihiniz olmalı. Pürüzsüz bir rimele sahip olmak için rimelinizin tüpüne az miktarda aloe vera jelini dökün ve sallayın.
Rimel fırçasını tüpün içine aşırı sokup çıkarmak rimelinizin zamanından önce kurumasına neden olur. Kuruyan rimeller kontakt lens solüsyonuyla başarıyla düzeltilebilir. Kurumuş bir rimeli yeniden nemlendirmek için rimel tüpünüze yaklaşık 10 damla solüsyon ekleyin, tüpü döndürerek karışmasını sağlayın.
Bu yöntem için ihtiyacınız; organik bir zeytinyağı ve temiz bir damlalık.
Damlalığı zeytinyağı şişesinin içine sokun ve biraz yağ çekin.
Hijyen için damlalığın şişenin ağzına değmemesine özen gösterin.
Rimel tüpünüze 1-2 damla kadar yağı sıkın.
Başlarken sadece 1-2 damla damlatmak önemli.
Fırçayı sokun ve hafifçe karıştırın.
Elinizde test edin, hala çok kuru ise birkaç damla daha ekleyebilirsiniz.
Kirpiklerinize harika bir görünüm vermek için kuruyan rimelinize bir miktar Hindistan cevizi yağı eklemeye ne dersiniz?
Mikrodalga fırında bir kaşık yağı ısıtın.
Maskara tüpünüze 3-4 damla olacak şekilde kaşıkla koyun.
Yağı karıştırmak için tüpü sallayabilirsiniz.
Unutmayın, rimeli tamamen kapatmamak rimel tüpünün içine hava ve ısının girmesine sebep olduğu için rimelin buharlaşmasına ve kurumasına neden olabilir.
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