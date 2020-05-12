Kuruyan rimelleri çöpe atmayın! İşte ilk günkü haline getirme yöntemi...

Göz makyajını tamamlayan rimeller tahmin ettiğinizden daha kısa ömürlü aslında. Onların da bir son kullanma tarihi var ve bu sadece 3-4 ay kadar. Rimelinizi uzun süredir kullanıyorsanız ıslak ve yapışkan bir hal alacak ve gözünüzde topaklanma yapacaktır. Topaklanma yapan, yapışkan bir rimeliniz varsa önerimiz kullanmamanız yönünde çünkü gözlerinize zarar verebilir. Zamanı dolmadan kurumaya başlayan rimelinizi ise önerdiğimiz şu 5 yöntemle ilk aldığınız günkü hale döndürebilirsiniz.

1. GÖZ DAMLASI İLE YEPYENİ RİMELLER

Kuruyan bir rimel için en iyi çözümün göz damlası olduğunu söyleyebiliriz. Su da aynı işlevi görmez mi diye sorarsanız cevabımız "hayır" olacaktır. Çünkü suda gözümüzle göremeyeceğimiz ve enfeksiyon yapabilecek mikroplar olabilir. Bu yüzden rimel tüpünüze birkaç damla göz damlası ekleyin, rimel fırçasını tüpün içinde hafifçe döndürün ve tüpü sallayın. Rimeliniz kullanıma hazır!

2. ALOE VERA RİMELİNİZİ DE YENİLİYOR

Aloe veranın mucizevi iyileştirici etkisini bilmeyen yoktur. Cildi çok rahatlatan bu doğal madde, pek çok cilt bakım ürününde kullanılıyor. Kuru rimeliniz için doğal bir ilaç istiyorsanız aloe vera jeli ilk tercihiniz olmalı. Pürüzsüz bir rimele sahip olmak için rimelinizin tüpüne az miktarda aloe vera jelini dökün ve sallayın.