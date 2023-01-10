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Kuş sürüsüne giren THY uçağı havalimanına geri döndü

10.01.2023 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yollarının (THY) Entebbe-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Yaşanan olayın ardından uçak güvenlik nedeniyle kalkış yerine geri döndü. Buradaki kontrollerinin ardından tekrardan havalanan uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Kuş sürüsüne giren THY uçağı havalimanına geri döndü

Edinilen bilgiye göre, Uganda'nın Entebbe şehrinden İstanbul Havalimanı'na gelecek olan TK 606 sefer sayılı Airbus A330 tipi yolcu uçağı, 281 yolcusuyla kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsü içine girdi.

HAVALİMANINA GERİ DÖNDÜ

Uçuş ekibi bunun üzerine havada bir süre tur atarken, gerekli kontrollerin yapılması için Entebbe Uluslararası Havalimanı’na geri döndü. Uçakta yapılan kontrollerde seferin gerçekleşmesi için herhangi bir soruna rastlanmadı. Buradaki kontrollerinin ardından Entebbe den tekrar havalanan THY uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. (İHA)


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