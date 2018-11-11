Kuşadası Limanı'na bu yıl 152 kruvaziyer demirledi

FERDİ UZUN - Turizmde atılan adımlarla birlikte toparlanma sürecine giren Kuşadası Ege Port Limanı'na, bu yıl 152 kruvaziyerle 122 bin 321 yabancı konuk geldi.

Türkiye'nin en fazla kruvaziyerin demir attığı limanı olan Kuşadası Ege Port'a gelen ziyaretçiler, ilçenin yanı sıra Selçuk'taki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, yaptıkları alışverişlerle bölge esnafının yüzünü güldürdü.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli limanlardan biri olan Kuşadası limanının her yıl ülkedeki diğer limanların toplamından fazla yolcu ağırladığını söyledi.

Güngör, limana geçen yıl 126 gemiyle 118 bin 418 yolcunun, bu yıl ise 152 gemiyle 122 bin 321 yolcunun geldiğini, gemi sayısındaki yüzde 21'lik artışın turizmde kötü günlerin geride kaldığını gösterdiğini belirtti.

Kruvaziyer turizminin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Güngör, şöyle dedi:

"Artan rezervasyon sayılarıyla 2019 yılında 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos adasından 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz."