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Kuşadası Limanı'na bu yıl 152 kruvaziyer demirledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:50 | Son Güncelleme

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası Ege Port Limanı, bu yıl 152 kruvaziyerle gelen 122 bin 321 yabancı misafiri ağırladı - Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör: - "Limana geçen yıl 126 gemiyle 118 bin 418 yolcu, bu yıl ise 152 gemiyle 122 bin 321 yolcu geldi. Geçen yıla göre gemi sayısında yüzde 21 artış oldu" - "2019'da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turist gelecek" - Yunan turist Stella Koutoulli: - "Türkiye'nin kültürünü ve insanlarını seviyorum. Ülkemi ne kadar çok seviyorsam Türkiye'yi de o kadar seviyorum"

FERDİ UZUN - Turizmde atılan adımlarla birlikte toparlanma sürecine giren Kuşadası Ege Port Limanı'na, bu yıl 152 kruvaziyerle 122 bin 321 yabancı konuk geldi.

Türkiye'nin en fazla kruvaziyerin demir attığı limanı olan Kuşadası Ege Port'a gelen ziyaretçiler, ilçenin yanı sıra Selçuk'taki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi, yaptıkları alışverişlerle bölge esnafının yüzünü güldürdü.

Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki en önemli limanlardan biri olan Kuşadası limanının her yıl ülkedeki diğer limanların toplamından fazla yolcu ağırladığını söyledi.

Güngör, limana geçen yıl 126 gemiyle 118 bin 418 yolcunun, bu yıl ise 152 gemiyle 122 bin 321 yolcunun geldiğini, gemi sayısındaki yüzde 21'lik artışın turizmde kötü günlerin geride kaldığını gösterdiğini belirtti.

Kruvaziyer turizminin Türkiye için çok önemli olduğunu dile getiren Güngör, şöyle dedi:

"Artan rezervasyon sayılarıyla 2019 yılında 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turist gelecek. Ayrıca Yunanistan'ın Samos adasından 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz."

Kuşadası Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Bülent İlbahar da gemi sayısındaki artışın sevindirici olduğunu, kruvaziyerlerin ilçe esnafına büyük katkı sağladığını söyledi.

İlbahar, 2019 ve 2020 yılları için çok daha fazla umutlu olduklarını ifade etti.

- "Türkiye'nin kültürünü ve insanlarını seviyorum"

Son kruvaziyer gemiyle ilçeye gelen turistlerden Amerikalı Jim Dinlett, "Türkiye'nin çok egzotik ve güzel bir ülke olduğunu biliyordum. Gelip görmek istedim. Ben turlara katılmadan Kuşadası'nı kendim keşfetmek istiyorum. Özellikle Türk kahvesini çok merak ediyorum." dedi.

Yunan turist Stella Koutoulli de daha önce İstanbul'a geldiğini belirterek, "Kuşadası'na ilk kez geliyoruz. Efes ve Meryem Ana'yı çok merak ediyorum. Türkiye'nin kültürünü ve insanlarını seviyorum. Ülkemi ne kadar çok seviyorsam Türkiye'yi de o kadar seviyorum." ifadesini kullandı.

- "Sezon bizim için güzel geçti"

İlçe esnafından Harun Tanrıverdi de bu sezonun 2016 ve 2017'ye göre çok daha iyi geçtiğini söyledi. Tanrıverdi, "Esnaftan memnun kalmayan yoktur. Kruvaziyerler bizim işlerimizi çok etkiliyor. Ne kadar çok gemi gelirse biz o kadar çok kazanıyoruz." diye konuştu.

Ramazan Kaya da "Allah'a çok şükür beklentilerimizin üstünde oldu. Herkes beklediğinin üstünde iş yaptı. Önceki sene zarar etmiştik. Gemi olmazsa cirolarımız düşüyor. Gemi trafiğinin daha da artmasını istiyoruz." dedi.

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gemi Kruvaziyer turist turizm

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