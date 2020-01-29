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  4. Kuşadası’nda hırsız dehşeti! Baltayla öldürdü

Kuşadası’nda hırsız dehşeti! Baltayla öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:12 | Son Güncelleme

Aydın Kuşadası'nda bir şahıs iddiaya göre hırsızlık için girdiği evde ev sahibi ile karşılaşınca önce ev sahibinin kafasına balta ile vurup öldürdü. Yakalanacağını anlayan hırsız, üst geçitten aşağı atlayarak ölmek istedi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan hırsız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, gece yarısı Yavansu Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 26 yaşındaki Gökhan Yıldız ilk belirlemelere göre hırsızlık amacıyla evine girdiği 69 yaşındaki Halil İbrahim Akcan ile karşılaşınca elindeki balta ile yaşlı şahsın başına vurdu. Kanlar içinde yere yığılan ev sahibi hayatını kaybetti. Polis ekipleri ile cinayet zanlısı Gökhan Yıldız arasındaki kovalamaca Yavansu Mahallesi’ndeki bir yaya üst geçidinde son buldu. Yakalanacağını anlayan Yıldız, kendini üst geçitten aşağıya atarak ölmek istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla zanlı yaralı vaziyette Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yıldız hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gökhan Yıldız’ın üzerinden ise öldürdüğü Halil İbrahim Akçan’a ait cep telefonu, kredi kartı ve bazı özel eşyaları çıktı. Polis olayla ilgili geniş yönlü soruşturma başlatırken, her iki şahsın da cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ASKER FİRARİSİ ÇIKTI

Öte yandan, intihar eden kişinin asker firarisi olduğu da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası balta hırsızlık

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