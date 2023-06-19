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Kuşadası'nda inşaat işçileri keser ve bıçaklarla birbirine girdi: 1'i polis 7 yaralı

19.06.2023 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın turizm merkezi ilçesi Kuşadası'nda bina inşaatında çalışan işçiler arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavga çıktı. Kavgada 1'i polis memuru 7 kişi yaralandı. Yaralanan işçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu bildirildi. Çok sayıda polis ekibinin müdahale ettiği olayda 6 kişi gözaltına alındı.

Kuşadası'ndaki olay bugün saat 16.00 sıralarında Türkmen Mahallesi'nde meydana geldi. Bina inşaatında çalışan işçiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı, bıçaklı ve keserli kavgaya dönüştü.

POLİS MEMURU DA YARALANDI

İhbar üzerine bölgeyi çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri havaya uyarı ateşi açarak tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada 1'i polis memuru, 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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HASTANE BAHÇESİNDE DE KAVGA ÇIKTI

İşçiler arasında hastane bahçesinde de arbede yaşandı. Polis, taraflara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı.

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İnşaat alanındaki kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan işçilerden İ.O. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. İ.O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken, diğer 4 yaralı tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

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Bu arada kavga, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA-İHA)

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