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  4. Kuşadası'ndaki tüfekli saldırı görüntüleri gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya "Asla müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu: 2 kişi tutuklandı

Kuşadası'ndaki tüfekli saldırı görüntüleri gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya "Asla müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu: 2 kişi tutuklandı

20.04.2024 00:10
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işletme önünde meydana gelen silahlı kavganın görüntüleri gündem olmuştu. Av tüfekleriyle mekana ve havaya ateş açan 6 kişi polisler tarafından yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini belirterek "Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'ndaki tüfekli saldırı görüntüleri gündem olmuştu! Bakan Yerlikaya "Asla müsaade etmeyeceğiz" sözleriyle duyurdu: 2 kişi tutuklandı

Olay, Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde dün gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Bulvar üzerinde bulunan eğlence mekanına gelen bir grup, iddiaya göre gelen hesap üzerine işletme sahibi ve çalışanları ile tartışma sonrası kavgaya tutuştu. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırarak kavgaya son verdi.

Mekandan ayrılan grup bir süre sonra bu sefer ellerinde av tüfekleriyle geri gelerek mekana baskın düzenledi. Tüfeklerle hem mekana hem de havaya ateş eden grup, ortalığı savaş alanına çevirdi. Olay anında işletme çalışanları ve müşteriler silahlardan çıkan kurşunlara hedef olmamak için kaçacak yer aradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından B.S., Ö.K., T.K., Z.S., C.K. ve D.İ. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan av tüfeği ile birlikte toplam 2 adet ruhsatlı av tüfeğine el konuldu.

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BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili görüntülerin de yer aldığı bir paylaşım yaparak yeni gelişmeyi duyurdu. Bakan Yerlikaya, çeşitli suçlardan 'suç kayıtları' da olan şahıslardan 2'sinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti:

AA-20240419-34313306-34313305-AYDINDA_EGLENCE_MEKANINA_TUFEKLE_ATES_ACILMASINA_ILISKIN_6_SUPHELI_YAKALANDI

"GEREĞİ YAPILDI-11

Kuşadası’nda 19 Nisan günü meydana gelen ve sosyal medyada yer alan görüntülerde yer aldığı üzere; Türkmen Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir işletme önünde kavga yaşanmış ve av tüfeğiyle işletmeye doğru ateş açılmıştır. Olay yerine polislerimiz intikal etmiş, şüpheli şahıslar yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak çeşitli suçlardan "suç kayıtları" olan B. S., Ö.K., T. K., Z.S., C. K. ve D. İ. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve B.S. ile Ö. K. tutuklanmıştır. Diğer şahıslara ise adli kontrol kararı verilmiştir.Ateş açarak masum insanların hayatını riske atanlara, halkımızın huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz"

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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