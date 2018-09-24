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Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 15:50 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Egeport Kuşadası Limanı'na, Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ile Bahama bayraklı 'Silver Whisper' isimli iki lüks yolcu gemisi yanaştı.

Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Egeport Kuşadası Limanı'na, Malta bayraklı 'Azamara Pursuit' ile Bahama bayraklı 'Silver Whisper' isimli iki lüks yolcu gemisi yanaştı. İki gemi 1065 turist getirdi.
Egeport Kuşadası Limanı'na demir atan iki yolcu gemisi Amerikalı ve İngilizler'den oluşan 1065 turisti kente getirdi. Turistlerin bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi gibi tarihi ve turistik yerleri gezmek için tura çıktı. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası çarşılarını gezdi. Akşam geç saatlerde Kuşadası'ndan ayrılacak olan Azamara Pursuit'in, Yunanistan'ın Patmos, Silver Whisper'in ise Santorini adasına hareket edeceği belirtildi. Egeport Kuşadası Liman İşletmesi Genel Müdürü Aziz Güngör, kruvaziyer turizminin önümüzdeki yıldan itibaren hareketlenmeye başlayacağını belirterek, "2018 yılında bugüne kadar 128 kruvaziyer gemisiyle 98 bin 967 yolcu geldi. Sezon sonuna kadar 18 gemi daha ağırlayacağız. 2019 yılında artan rezervasyon sayılarıyla 200'ün üzerinde gemi bekliyoruz. Kruvaziyer gemileri planlamalarını iki yılda bir yapılıyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları iyiye gidiyor. Türkiye bu krizden yavaş yavaş çıkıyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye'ye çevirdiğini görüyoruz" dedi.

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Kuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldiKuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldiKuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldiKuşadası'na iki yolcu gemisiyle 1065 turist geldi

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