HABER

Kuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 16:12 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Dünya Oyun Günü'nde, Geriatri Derneği üyesi olan yaşlılar ile torunları yaşındaki lise öğrencileri bir araya geldi.

Kuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendiler

Taylan YILDIRIM- Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Dünya Oyun Günü'nde, Geriatri Derneği üyesi olan yaşlılar ile torunları yaşındaki lise öğrencileri bir araya geldi. Etkinliğin en renkli ve en yaşlı üyelerinden Sevim Dinç (85), "Çocukluğuma döndüm" dedi. Lise öğrencisi Burcu Atmaca ise "Kendi dönemlerinde oynadıkları oyunları bize öğrettiler. Kuşaklar arasındaki farkları kaldırıyoruz, hepimiz çocuklar gibi eğleniyoruz" dedi.
İzmir'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı, 28 Mayıs Dünya Oyun Günü'nde ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geriatri Derneği ve Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü üyeleri, Doğan Holding Ortak Değerler Platformu tarafından desteklenen ve 9 aydır devam eden 'Siz küçükken, biz büyürken' projesi kapsamında çalışma yürüttükleri İzmir'deki 5 lisede eğitim gören 50 öğrenci ile bir araya geldi. Alsancak İskelesi'den Gündoğdu Meydanı'na kadar şarkılar söyleyip yürüyen katılımcılar, daha sonra burada birbirlerine kendi zamanlarının oyunlarını öğretti. Ardından da çimlerin üzerinde karma takımlar oluşturan liseli gençler ve yaşlılar, gönüllerince eğlendi, keyifli vakit geçirdi. Alanda, 'cicoz', 'bezirganbaşı', 'kale', 'aşık', 'şakşuka' ve 'eski minder' oyanları oynandı.
EN YAŞLI OYUN ARKADAŞI
Etkinliğin en renkli ve en yaşlı oyun arkadaşı olan Sevim Dinç, "Çocukluğuma geri döndüm. Gençlerimiz sayesinde yalnızlığımı unutuyorum" dedi.
Lise öğrencisi Burcu Atmaca, "Kendi dönemlerinde oynadıkları oyunları bize öğrettiler. Kuşaklar arasındaki farkları kaldırıyoruz, hepimiz çocuklar gibi eğleniyoruz" diye konuştu. Öğrencilerden Özkan Güneşyüz, projenin önemine dikkat çekerken, proje yürütücülerinden Buğçe Baybaş ise "Öğrencilerimiz ile yaşlılarımız ayda bir kez buluştular. Burada kendi dönemlerinin oyunlarını öğrettiler. Bunun finalinde de hem yaşlılarımız hem de öğrencilerimiz, Dünya Oyun Günü'nde buluşup, bu eğlence dolu dakikaların yaşanmasını sağladılar" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendilerKuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendilerKuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendilerKuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendiler

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Komonda birlikleri imha etmeye devam ediyorKomonda birlikleri imha etmeye devam ediyor
Dünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacakDünyaca ünlü şefler bu mutfaktan çıkacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Erdoğan'ın davetine alınmadı mı? İlk açıklama

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Son dakika: Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Hulusi Akar yeni askerlik sistemi tarih verdi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Korkunç olay! Ayakları kopmuş halde bulundu!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Pençe Operasyonu'ndan sıcak görüntüler

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkımı sırasında çökme

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Eski HSYK İkinci Daire Başkanı Nesibe Özer'e 11 yıl 3 ay hapis

Son dakika: Alibeyköy Barajı'nda kaybolan çocuklardan acı haber

Baraj gölüne giren 2 çocuk kaybolmuştu...

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Genelkurmay çatı davasında flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe operasyonu mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.