Kuşaklar arası sokak oyunlarıyla eğlendiler

Taylan YILDIRIM- Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Dünya Oyun Günü'nde, Geriatri Derneği üyesi olan yaşlılar ile torunları yaşındaki lise öğrencileri bir araya geldi. Etkinliğin en renkli ve en yaşlı üyelerinden Sevim Dinç (85), "Çocukluğuma döndüm" dedi. Lise öğrencisi Burcu Atmaca ise "Kendi dönemlerinde oynadıkları oyunları bize öğrettiler. Kuşaklar arasındaki farkları kaldırıyoruz, hepimiz çocuklar gibi eğleniyoruz" dedi.

İzmir'in Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı, 28 Mayıs Dünya Oyun Günü'nde ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Geriatri Derneği ve Tazelenme Üniversitesi'nin 60 yaş üstü üyeleri, Doğan Holding Ortak Değerler Platformu tarafından desteklenen ve 9 aydır devam eden 'Siz küçükken, biz büyürken' projesi kapsamında çalışma yürüttükleri İzmir'deki 5 lisede eğitim gören 50 öğrenci ile bir araya geldi. Alsancak İskelesi'den Gündoğdu Meydanı'na kadar şarkılar söyleyip yürüyen katılımcılar, daha sonra burada birbirlerine kendi zamanlarının oyunlarını öğretti. Ardından da çimlerin üzerinde karma takımlar oluşturan liseli gençler ve yaşlılar, gönüllerince eğlendi, keyifli vakit geçirdi. Alanda, 'cicoz', 'bezirganbaşı', 'kale', 'aşık', 'şakşuka' ve 'eski minder' oyanları oynandı.

EN YAŞLI OYUN ARKADAŞI

Etkinliğin en renkli ve en yaşlı oyun arkadaşı olan Sevim Dinç, "Çocukluğuma geri döndüm. Gençlerimiz sayesinde yalnızlığımı unutuyorum" dedi.

Lise öğrencisi Burcu Atmaca, "Kendi dönemlerinde oynadıkları oyunları bize öğrettiler. Kuşaklar arasındaki farkları kaldırıyoruz, hepimiz çocuklar gibi eğleniyoruz" diye konuştu. Öğrencilerden Özkan Güneşyüz, projenin önemine dikkat çekerken, proje yürütücülerinden Buğçe Baybaş ise "Öğrencilerimiz ile yaşlılarımız ayda bir kez buluştular. Burada kendi dönemlerinin oyunlarını öğrettiler. Bunun finalinde de hem yaşlılarımız hem de öğrencilerimiz, Dünya Oyun Günü'nde buluşup, bu eğlence dolu dakikaların yaşanmasını sağladılar" dedi.