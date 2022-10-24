Kuşburnu çayı faydaları nelerdir? Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Mayhoş tadı ve koyu bir rengi olan kuşburnu bitkisinin insan bedenine birçok faydası bulunur. Kuşburnu çayının tüketimi oldukça faydalıdır. Yapılışı ise son derece kolaydır. Birkaç dakika içinde hazırlanabilen kuşburnu çayı yüzlerce yıldır tüketilmektedir. Birçok derde deva olan, farklı organlarda görülen hastalıklara şifa olan kuşburnu çayı da fazla tüketilmesi sakıncalı olan bir bitki çayıdır. Gün içinde tüketilmesi gereken en fazla miktar 2 fincandır. Doğru tüketimde pek çok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılan kuşburnu çayı neye iyi gelir?

Kuşburnu çayı ne işe yarar?

Özellikle sonbahar ve kış aylarında en çok tüketilen bitki çaylarından birisi de kuşburnu çayıdır. Halk arasında soğuk algınlığına, gribe ve nezleye iyi geldiği bilinir. Soğuk havaların olumsuz etkilerinden korur, soğuk algınlığına karşı bedenin direncini sağlar ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp dostudur, damar hastalıklarını ve kalp sağlığını koruyucu özelliği vardır. Aynı zamanda kan basıncını düzenleyici özelliği bulunur. Kas zayıflığı, kemik ve eklem ağrısı sıkıntıları olanlar için birebirdir.

Hamilelik döneminde olan anne adayları için önerilen bitki çaylarından birisi değildir. Özellikle alerjik durumları olan kişiler kuşburnu çayını doktor onayı olmadan kullanmamalıdır. Kuşburnu, A vitamini, B vitamini, E vitamini, K vitamini başta gelmek üzere birçok vitamin içinde barındıran bir bitkidir. Magnezyum, likopen ve demir içeren kuşburnu çayı faydaları şu şekildedir:

Gözlere iyi gelir.

Kansızlık çekenlere faydalıdır.

Cildi güzelleştirir.

Kabızlığa engel olur.

Kanser hastalıklarına karşı koruyucudur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Eklem ve kemik ağrılarını giderir.

Kolestrolü düşürür ve dengeler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Stresi azaltıcı etkisi vardır.

Hafızayı ve beyin fonksiyonlarını güçlendirir.

Egzama ve akne tedavisi süreçlerinde etkilidir.

Böbrek taşını düşürme konusunda yardımcı olur.

Ağrıları dindirmeye yardımcı olur.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kuşburnu çayı, kaynamış olan temiz içme suyuna birkaç adet kuşburnu atılarak demleme usulüyle yapılır. Kuşburnu bitkisinin su ile birlikte kaynatılmaması gerekir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler etkisini kaybeder. Kaynamış suda demlenip süzüldükten sonra tüketilebilen kuşburnu çayı nasıl demlenir?

Kuşburnu bitkisi bir bardak kaynamış su içinde demlenir. Su ile birlikte kaynatılması içerdiği vitaminlerin etkisini yok eder. Bu sebeple önceden kaynatılmış olan suyun içine atılarak birkaç dakika boyunca demlenmesi beklenir. Kuşburnu demlendikten sonra süzülerek içilir. Kuşburnu demlenirken bardağın yahut kabın üstünün kapalı olması gerekir. Ayrıca kuşburnu içeriğinde bulunan C vitamininin kaybolmaması için 10 dakikadan fazla demlenmemesi gerekir. Kuşburnu çayı hazırlandıktan sonra en fazla 5-10 dakika içinde tüketilmesi gerekir.

Kuşburnu çayı tarifi nedir?

Aktarlardan kolaylıkla temin edilebilecek olan kuşburnu bitkisinden çay yapımı son derece kolaydır. Kuşburnu çayı yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

Beş ya da altı adet kuşburnu.

1 bardak temiz içme suyu

Birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan kuşburnu çayı tarifi ise şu şekildedir:

Temiz içme suyu kaynatılır.

Kuşburnu kaynamış olan suyun içine atılır

En fazla 10 dakika boyunca demlenir.

Süzgeç yardımı ile süzülür ve içilir.

Kuşburnu çayı zayıflatır mı?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan kuşburnu çayı özellikle karın bölgesinde toplanmış olan yağlar için son derece etkilidir. Kuşburnu çayı düzenli olarak tüketildiği takdirde kilo verme konusunda yardımcı olan bir bitki çayıdır. Düzenli tüketim için mutlaka uzman bir diyetisyen görüşü almak gerekir. Düzenli kullanımlarda bitkisel ürünler vücutta ters etki yaratabilir.

Kuşburnu çayı adet söktürür mü?

Adet dönemi birçok kadın için oldukça sancılı geçen bir dönemdir. Kuşburnu çayı düzenli olarak tüketildiği zaman adet döneminde yaşanan sancıların da önüne geçer. Aynı zamanda adet söktürücü özelliği de vardır. Adet döneminde yalanan stresi ve ağrıları gidermek için düzenli kuşburnu çayı içilebilir. Sakinleştirici ve adet söktürücü özelliği ile kuşburnu çayı bu dönemde kadınlara oldukça yardımcıdır.