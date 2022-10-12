Alıç çayı faydaları nelerdir? Alıç çayı nasıl yapılır?

C vitamini, potasyum, fosfor ve kalsiyum içeren alıç çayı bağışıklık ve sindirim sistemini destekler. Özellikle kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu düşünülen bir içecektir. Kurutulmuş alıç ile hazırlanabilen bu çay vücuttan toksinlerin uzaklaştırılmasını da sağlar. Aç karnına tüketilebilen alıç çayı vücut ağrılarına iyi gelir ve yağ yakımını hızlandırabilir. Alıç çayı ne işe yarar?

Alıç çayı faydaları nelerdir?

Meyvesi, yaprağı ve çiçekleri ile faydalarını gösteren alıç sıkça çay formunda kullanılan bir bitkidir. Önemli tıbbi bitkiler arasında gösterilen alıç, doğada kendiliğinden yetişmektedir. Sarı ve kırmızı renkli meyvelere sahiptir. Ayrıca bu bitkinin yaprağı, meyvesi ve çiçekleri çay yapımında kolaylıkla kullanılabilmektedir. Alıç çayı antioksidan etkisi ile kalp sağlığını koruduğu düşünülen bir gıda takviyesidir. Kalp sağlığı üzerindeki etkisi ile bilinir. İçerdiği zengin vitamin ve mineraller sayesinde popülerliği artan alıç çayı faydaları genel olarak şu şekildedir:

Kalp sağlığını koruduğu düşünülür.

İçerdiği C vitamini ile hafızayı da güçlendirir.

Ödem atma sürecinde faydalıdır.

Metabolizmanın çalışma hızını da artırır, sindirimi kolaylaştırır.

İshal probleminin giderilmesinde etkilidir.

Mide bulantısını engelleyerek kusma riskini minimuma düşürür.

Magnezyum, potasyum ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir. Kan dolaşımını destekleyerek vücuttaki oksijen miktarının artmasında rol oynar.

Antioksidan özelliği olduğu bilinen alıç çayı, mikrobik hastalıkların oluşumunu engeller.

Alıç çayı nasıl yapılır?

Sıkça uygulanan alıç çayı tarifi alıç meyvesi, yaprağı ve çiçeğinden oluşur. Bununla birlikte toz alıç ile de söz edilen şifalı çayın demlenmesi mümkündür. Alıç çayı tarifi şu şekildedir:

1 bardak su kaynatılır.

Kaynatılan suya 1 tatlı kaşığı kuru ya da taze alıç eklenir.

Demlenmesi için beklenir.

Yeterli sürede demlenen alıç çayı, sabah veya akşam saatlerinde tüketilebilmektedir. Detoks listelerinde de yer bulduğu görülen alıç çayının, özellikle aç karnına tüketildiği bilinir. Arzuya göre tatlandırmak için limon da eklenebilen alıç çayı nasıl demlenir?

İçerdiği vitamin ve mineraller ile özellikle kalp sağlığını desteklediği bilinen alıç çayı demlenirken süreye dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu şifalı çayın, faydalarından yararlanılabilmesi amacıyla en fazla 15-20 dakika demlenmesi önerilmektedir. Demleme süresi önerisine dikkat edildiği sürece alıç çayının içerdiği faydalı bileşenlerin kaybolması engellenebilmektedir. Direkt olarak suyla birlikte kaynatılmamalı, kaynamış suya atılarak demlenmelidir.

Alıç çayı neye iyi gelir?

Fosfor, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller ile bol miktarda C vitamini içerir. Çeşitli hastalıkların iyileştirilmesinde takviye besin olarak kullanılabilir ancak hiçbir tedavide ana etken olarak kullanılmamalıdır. Bu şifalı çayın vücut ağrılarına ve migrene iyi geldiği düşünülmektedir. Ayrıca alıç çayının mideyi rahatlatıcı etkisi ile bulantı, kusma veya gastrit gibi sorunların giderilmesinde de sıkça tercih edilir. Vücuda fayda sağlayan özellikleri ile ön plana çıkan alıç çayının iyi geldiği düşünülen diğer rahatsızlıklar:

Alıç çayı, antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini desteklemekte ve vücudu enfeksiyonlara karşı koruyabilir.

İçerdiği mineraller ile kalp sağlığını desteklediği bilinen alıç çayı kalp spazmı ve kalp krizi riskini önlemek amacıyla tüketilebilir.

Zengin mineralleri içeren alıç çayı ruhsal sorunların oluşumunu önleyebilmekte ve depresyon tedavisinde yardımcı besin olarak kullanılabilir.

Ağız kokusuna iyi geldiği düşünülen alıç çayı ağız ve diş hastalıklarının oluşumunu da engelleyebilir.

Sindirim sistemini desteklediği bilinen alıç çayının ishal problemine iyi geldiği düşünülür.

Bol miktarda C vitamini içerdiği belirtilen alıç çayı özellikle kış aylarında yaşanan grip ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkları da önleyebilir.

Alıç çayı zayıflatır mı?

Kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ile ön plana çıkan alıç çayının zayıflama sürecini destekleyip desteklemediği konusunda akademik bir çalışma bulunmaz. Ancak bu çayın vücuttan toksinlerin atılmasını sağladığı ve sindirim sistemini desteklediği bilinmektedir. Dolayısıyla alıç çayı zayıflama sürecinde özellikle ödem atılmasında yardımcı olur. Ancak bu içeceği zayıflama amacıyla kullanmak isteyen kişilere mutlaka bir uzmana danışmaları önerilmektedir. Hiçbir ürün direkt olarak zayıflatmaz ve düzenli kullanım için mutlaka doktor görüşü almak gerekir.

Alıç çayı adet söktürür mü?

Doğrudan regl döneminin düzenli olmasını sağladığına yönelik bir bilgi yoktur. Ancak alış çayı adet söktürücü özelliği olduğu düşünülen bir içecektir. Bu çay regl döneminde veya öncesinde tüketildiği takdirde vücudu rahatlatabilir ve ağrıları azaltabilir. Regl döneminde alıç çayı kullanılmadan önce ise mutlaka bir doktor görüşüne başvurulması gerekmektedir.



