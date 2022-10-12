Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus ya da bilinen diğer adıyla "Tüylü Laden" bitkisi, yaşanan pandemi sürecinde adı sıkça gelen bir bitkidir. Ormanlıkta kozalaklı bitkilerin daha çok yetiştiği alanlarda bulunur. Kendiliğinden türeme özelliği vardır. Yeşil bodur bir tür çalıdır. Alanında uzman birçok doktor tarafından tavsiye edilen bir bitkidir. Evde birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlanabilen çayı birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de yetişir. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilir. Peki, cistus çayı ne işe yarar?
Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan cistus çayı, yaraların üzerine kompres yapılarak ya da içilerek kullanılabilir. Çeşitli faydaları vardır. Nezle ve gribi iyileştirici özelliği de bulunur. Ancak günde bir bardak ya da bir fincan tüketilmesi yeterli olacaktır.
Doktor kontrolünde ya da önerisi ile kullanılması gereken bitki çayları arasındadır. Aşırı kullanımı söz konusu olduğunda bazı yan etkiler görülebilir. Fazla tüketilirse kabızlık sorununa ya da uyku problemlerine yol açabilir. Ayrıca alerjik ya da hassas bünyelerde olumsuz etkiler yaratabilir. Cistus çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:
Cistus çayı ya da diğer adı ile laden otu çayı hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekildedir:
Cistus çayı tarifi şu şekildedir:
Çay olarak içilmesinin yanında yaralara karşı kullanılacaksa bir pamuk yardımı ile yaralara sürülerek kullanılır. Demlenmiş çayın yaraları iyileştirici etkisi olduğu bilinir. Ancak bu uygulama da doktor onayı ya da önerisi ile yapılmalıdır. Peki, Cistus çayı nasıl demlenir?
Citrus çayı demlenirken sıcak su içinde bekletilmelidir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler ve faydaları yok olacaktır. Önceden kaynatılmış suyun içine atılmalıdır.
Bazı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı doktorların laboratuvar çalışmaları sonucunda, içeriğinde Cistus Creticus bulunan boğaz pastillerinin virüslere karşı koruduğuna dair açıklamaları vardır. Pandemi sürecinde sıkça kullanılan ilaçların içeriğinde bulunduğu açıklanmıştır. Bağışıklığı güçlendirerek birçok hastalığa karşı insan sağlığını koruyucu ve direnç güçlendirici etkisi bulunur.
Uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir sıvı ya da katı gıda direkt olarak zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Ancak kilo vermek isteyenlerin yaptıkları sporları ya da rejimleri destekleyici içerikleri bulunan bazı besinler vardır. Cistus çayının zayıflamak isteyenler için içerdiği destekleyici bir etkisi olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırıcı özelliği bulunur.
İnsanlar düzensiz adet dönemi yaşayabilir. Düzensiz adet dönemi de ağrılara ve pek çok soruna neden olabilir. Cistus çayı içildiğinde adet söktürücü etkisi olacağına dair net bir açıklama yapılmamıştır. Ancak adet düzensizliği yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulması gereklidir. Herhangi bir bitki ya da gıda, doktor kontrolü olmadan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.
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