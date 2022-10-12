HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

11.10.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğadaki tüm bitkiler insan sağlığına faydalı özelliklere sahiptir. Bilinçli tüketimlerinde bazı hastalıkların tedavisinde destekleyici olarak kullanılan bitkiler de vardır. Evde hazırlanan bitki çaylarıyla tedaviler desteklenebilir. Cistus çayı da antibakteriyel özelliği ile bilinir. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri bulunur.

Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus ya da bilinen diğer adıyla "Tüylü Laden" bitkisi, yaşanan pandemi sürecinde adı sıkça gelen bir bitkidir. Ormanlıkta kozalaklı bitkilerin daha çok yetiştiği alanlarda bulunur. Kendiliğinden türeme özelliği vardır. Yeşil bodur bir tür çalıdır. Alanında uzman birçok doktor tarafından tavsiye edilen bir bitkidir. Evde birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlanabilen çayı birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de yetişir. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilir. Peki, cistus çayı ne işe yarar?

Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?Rezene çayı faydaları nelerdir? Rezene çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı faydaları nelerdir?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan cistus çayı, yaraların üzerine kompres yapılarak ya da içilerek kullanılabilir. Çeşitli faydaları vardır. Nezle ve gribi iyileştirici özelliği de bulunur. Ancak günde bir bardak ya da bir fincan tüketilmesi yeterli olacaktır.

Doktor kontrolünde ya da önerisi ile kullanılması gereken bitki çayları arasındadır. Aşırı kullanımı söz konusu olduğunda bazı yan etkiler görülebilir. Fazla tüketilirse kabızlık sorununa ya da uyku problemlerine yol açabilir. Ayrıca alerjik ya da hassas bünyelerde olumsuz etkiler yaratabilir. Cistus çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkları önlemede yardımcı olduğu bilinir.
  • Antibakteriyel özelliği bulunur.
  • İshal durumunda etkilidir.
  • Solunum yolu sorunlarını giderir.
  • Öksürüğü kesici etkisi vardır.
  • Dizanteri hastalığı ile savaştığı da bilinir.
  • Gıda alerjisinden kaynaklı oluşan cilt problemlerini giderir.
  • Tırnakta ya da deride oluşan mantarlara karşı da kullanılır.
  • Çocuklarda daha çok görülen pişik sorunu için de çaredir.
  • Mide hastalıklarını iyileştirici etkisi vardır.
  • Bağırsak sorunlarını giderir.
  • Sivilce ya da akne problemlerine karşı savaşır.
  • Egzamaya karşı etkilidir.
Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?Papatya çayı faydaları nelerdir? Papatya çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı ya da diğer adı ile laden otu çayı hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekildedir:

  • Aktardan kolayca temin edilebilecek olan bir çay kaşığı ince doğranmış cistus bitkisi
  • 300 - 400 ml kadar temiz içme suyu

Cistus çayı tarifi şu şekildedir:

  • Yaklaşık 400 ml temiz içme suyu bir demlikte kaynatılır.
  • Bir çay kaşığı ince doğranmış cistus bitkisi kaynatılmış olan suyun içine konur.
  • Yaklaşık on dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.
  • Bekletilerek demlenen çay bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Çay olarak içilmesinin yanında yaralara karşı kullanılacaksa bir pamuk yardımı ile yaralara sürülerek kullanılır. Demlenmiş çayın yaraları iyileştirici etkisi olduğu bilinir. Ancak bu uygulama da doktor onayı ya da önerisi ile yapılmalıdır. Peki, Cistus çayı nasıl demlenir?

Citrus çayı demlenirken sıcak su içinde bekletilmelidir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler ve faydaları yok olacaktır. Önceden kaynatılmış suyun içine atılmalıdır.

Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik çayı faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı neye iyi gelir?

Bazı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı doktorların laboratuvar çalışmaları sonucunda, içeriğinde Cistus Creticus bulunan boğaz pastillerinin virüslere karşı koruduğuna dair açıklamaları vardır. Pandemi sürecinde sıkça kullanılan ilaçların içeriğinde bulunduğu açıklanmıştır. Bağışıklığı güçlendirerek birçok hastalığa karşı insan sağlığını koruyucu ve direnç güçlendirici etkisi bulunur.

Cistus çayı zayıflatır mı?

Uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir sıvı ya da katı gıda direkt olarak zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Ancak kilo vermek isteyenlerin yaptıkları sporları ya da rejimleri destekleyici içerikleri bulunan bazı besinler vardır. Cistus çayının zayıflamak isteyenler için içerdiği destekleyici bir etkisi olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırıcı özelliği bulunur.

Cistus çayı adet söktürür mü?

İnsanlar düzensiz adet dönemi yaşayabilir. Düzensiz adet dönemi de ağrılara ve pek çok soruna neden olabilir. Cistus çayı içildiğinde adet söktürücü etkisi olacağına dair net bir açıklama yapılmamıştır. Ancak adet düzensizliği yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulması gereklidir. Herhangi bir bitki ya da gıda, doktor kontrolü olmadan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.

Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Faydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyorFaydalarını duyan markete koşuyor! Baştan aşağı yeniliyor
Flaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldıFlaş F-16 hamlesi! Satış için o şartlar kaldırıldı
6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım6 yaşındaki çocuk: Kardeşim doğduğunda boğazını sıkacağım
Anahtar Kelimeler:
bitki çayı bitki çayları faydaları nelerdir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu! Sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Kabızlığı bitirir, bağırsakları rahatlatır! En büyük dezavantajı ise...

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.