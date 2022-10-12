Cistus çayı faydaları nelerdir? Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus ya da bilinen diğer adıyla "Tüylü Laden" bitkisi, yaşanan pandemi sürecinde adı sıkça gelen bir bitkidir. Ormanlıkta kozalaklı bitkilerin daha çok yetiştiği alanlarda bulunur. Kendiliğinden türeme özelliği vardır. Yeşil bodur bir tür çalıdır. Alanında uzman birçok doktor tarafından tavsiye edilen bir bitkidir. Evde birkaç dakika içinde kolaylıkla hazırlanabilen çayı birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Türkiye'de Akdeniz ve Ege'de yetişir. Aktarlardan rahatlıkla temin edilebilir. Peki, cistus çayı ne işe yarar?

Cistus çayı faydaları nelerdir?

Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan cistus çayı, yaraların üzerine kompres yapılarak ya da içilerek kullanılabilir. Çeşitli faydaları vardır. Nezle ve gribi iyileştirici özelliği de bulunur. Ancak günde bir bardak ya da bir fincan tüketilmesi yeterli olacaktır.

Doktor kontrolünde ya da önerisi ile kullanılması gereken bitki çayları arasındadır. Aşırı kullanımı söz konusu olduğunda bazı yan etkiler görülebilir. Fazla tüketilirse kabızlık sorununa ya da uyku problemlerine yol açabilir. Ayrıca alerjik ya da hassas bünyelerde olumsuz etkiler yaratabilir. Cistus çayı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi ile soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkları önlemede yardımcı olduğu bilinir.

Antibakteriyel özelliği bulunur.

İshal durumunda etkilidir.

Solunum yolu sorunlarını giderir.

Öksürüğü kesici etkisi vardır.

Dizanteri hastalığı ile savaştığı da bilinir.

Gıda alerjisinden kaynaklı oluşan cilt problemlerini giderir.

Tırnakta ya da deride oluşan mantarlara karşı da kullanılır.

Çocuklarda daha çok görülen pişik sorunu için de çaredir.

Mide hastalıklarını iyileştirici etkisi vardır.

Bağırsak sorunlarını giderir.

Sivilce ya da akne problemlerine karşı savaşır.

Egzamaya karşı etkilidir.

Cistus çayı nasıl yapılır?

Cistus çayı ya da diğer adı ile laden otu çayı hazırlamak için gerekli malzemeler şu şekildedir:

Aktardan kolayca temin edilebilecek olan bir çay kaşığı ince doğranmış cistus bitkisi

300 - 400 ml kadar temiz içme suyu

Cistus çayı tarifi şu şekildedir:

Yaklaşık 400 ml temiz içme suyu bir demlikte kaynatılır.

Bir çay kaşığı ince doğranmış cistus bitkisi kaynatılmış olan suyun içine konur.

Yaklaşık on dakika boyunca bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Bekletilerek demlenen çay bir süzgeç yardımı ile süzülür.

Çay olarak içilmesinin yanında yaralara karşı kullanılacaksa bir pamuk yardımı ile yaralara sürülerek kullanılır. Demlenmiş çayın yaraları iyileştirici etkisi olduğu bilinir. Ancak bu uygulama da doktor onayı ya da önerisi ile yapılmalıdır. Peki, Cistus çayı nasıl demlenir?

Citrus çayı demlenirken sıcak su içinde bekletilmelidir. Su ile birlikte kaynatılması doğru değildir. Aksi takdirde içerdiği tüm vitaminler ve faydaları yok olacaktır. Önceden kaynatılmış suyun içine atılmalıdır.

Cistus çayı neye iyi gelir?

Bazı Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı doktorların laboratuvar çalışmaları sonucunda, içeriğinde Cistus Creticus bulunan boğaz pastillerinin virüslere karşı koruduğuna dair açıklamaları vardır. Pandemi sürecinde sıkça kullanılan ilaçların içeriğinde bulunduğu açıklanmıştır. Bağışıklığı güçlendirerek birçok hastalığa karşı insan sağlığını koruyucu ve direnç güçlendirici etkisi bulunur.

Cistus çayı zayıflatır mı?

Uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre hiçbir sıvı ya da katı gıda direkt olarak zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Ancak kilo vermek isteyenlerin yaptıkları sporları ya da rejimleri destekleyici içerikleri bulunan bazı besinler vardır. Cistus çayının zayıflamak isteyenler için içerdiği destekleyici bir etkisi olduğuna dair bir açıklama yapılmamıştır. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırıcı özelliği bulunur.

Cistus çayı adet söktürür mü?

İnsanlar düzensiz adet dönemi yaşayabilir. Düzensiz adet dönemi de ağrılara ve pek çok soruna neden olabilir. Cistus çayı içildiğinde adet söktürücü etkisi olacağına dair net bir açıklama yapılmamıştır. Ancak adet düzensizliği yaşanıyorsa mutlaka doktora başvurulması gereklidir. Herhangi bir bitki ya da gıda, doktor kontrolü olmadan tedavi amaçlı kullanılmamalıdır.



