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Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

08.10.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her türlü hastalığın tedavisi için gerekli şifa doğanın içinde yer alır. Pandemi sürecinde insanlar bu durumu keşfedince, birçok ot ve bitki çay ya da doğal içerikli ürünlerin kullanımı arttı. Zeytin yaprağı da pandemi sürecinde keşfedilen bitkiler arasındaki yerini aldı. Birkaç dakika içinde demlenen zeytin yaprağı, hücreleri yenilemekten enerji vermeye kadar birçok konuda insan bedenine dost bir bitki.

Zeytin yaprağı çayı faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Kurutulmuş zeytin yaprağı, çay olarak tüketildiği zaman insan bedenine büyük faydalar sağlıyor. Bağışıklığı güçlendirici etkilerinin de hastalıkla mücadele konusunda oldukça önemli bir yeri bulunuyor. Birkaç dakika içinde hazırlanan zeytin yaprağı çayı hazır olarak da aktarlardan alınabiliyor. Ancak evde yapımı da son derece kolay olduğu için daha çok tercih ediliyor. Kilo verdirici etkisinden diyabet tedavisindeki etkisine kadar birçok konuda insan bedenine dost bir çay olarak biliniyor.

Zeytin yaprağı çayı faydaları neler?

Aktarlarda kolayca bulunan zeytin yaprağı ile yapılan zeytin yaprağı çayı insan bedeni için birçok konuda fayda sağlayan bir çaydır. Zeytinin yağından yaprağına bulunan şifası zeytin yaprağından yapılan çay için de geçerlidir. Zeytin yaprağı çayının yararlarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Mantar oluşumunu engellenmesinde yardımcı olur.
  • Enerji verici etkisi vardır.
  • Kolesterolü dengelemede ve kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur.
  • İçerdiği antibakteriyel etmenler sayesinde vücutta bulunan baterileri temizlenmesini destekler.
  • Hücreleri yenileyici etkisi vardır.
  • Sindirime yardımcı olur.
  • Kronikleşmiş yorgunluk hissini ortadan kaldırır.
  • Kalp sağlığına destek olur.
  • Cildi ve bedeni genç tutar.
  • Ateş düşürücü özelliği vardır.
  • Kan akışını düzenler ve arttırır.
  • Kas spazmlarını önleyici etkisi vardır.
  • Antioksidan özelliği bulunur. Bu sebeple karaciğer, prostat ve meme kanserlerinin tedavi sürecini destekler.
  • Sinir sistemini merkezden etkiler ve korur.
  • Kan basıncını düşürür.
  • Mikroorganizmaların büyümesinde önleyicidir.
  • Kilo vermeye yardımcı olur.
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Zeytin yaprağı çayı neye iyi gelir?

Gün içinde ara öğünlerle birlikte tüketilmesi önerilen zeytin yaprağı çayı diş ağrısına, bağışıklığa, kemiklere, kalbe, kan basıncına, diyabete, kan akışına iyi gelir. Bunların dışında birçok konuda da sağlığa faydalıdır. Peki, zeytin yaprağı çayı nasıl demlenir?

Su ile birlikte kaynatmak yerine bir tutam zeytin yaprağını kaynar su içinde bekletmek gerekir. Bu sayede zeytin yaprağında bulunan tüm yararlı maddeler varlığını koruyabilir.

Zeytin yaprağı çayı tarifi

Bir zeytin yaprağı çayını hazırlamak için gerekli malzemeler şunlardır:

  • Bir yemek kaşığı kadar kurutulmuş zeytin yaprağı (Aktarlardan temin edilebilir)
  • İki ya da üç bardak sıcak su

Zeytin yaprağı çayının yapılışı ise şu şekildedir:

  • Kuru zeytin yaprağı küçük parçalara ayrılır.
  • Kaynar suya parçalanmış yapraklar atılır.
  • On dakika boyunca demlenir.
  • Demlenen çay süzülerek içilir.

Zeytin yaprağı çayı nasıl yapılır?

Aktarlardan kolayca bulunabilecek olan zeytin yaprağı ve bir bardak su yeterli olacaktır. Bir bardak kaynar suya zeytin yaprağı eklenir. On dakika demlenmeye bırakılır. On dakikanın sonunda çay hazır olur.

Zeytin yaprağı çayı ne işe yarar?

Gün içinde ara öğünlerde tüketilmesinin zararı bulunmayan zeytin yaprağı çayı, bedenin bağışıklığını güçlendirir. Mevsimsel kırgınlıklar ve halsizlik için çare olur. Hafızayı güçlendirici etkisi ile bunama ya da Alzheimer, Parkinson hastalıklarının önüne geçer. Kan şekerini dengeler. Kırışıklıkları minimuma indirir. Ciltteki çizgileri azaltır. Birçok virüsten korur. Kalp ve damar sağlığı için de oldukça faydalıdır. Tokluk hissi verir. Kan dolaşımını ve akışını arttırır. Boğaz ağrısına, kronikleşmiş sinüzite, cilt hastalıklarına, soğuk algınlıklarına ve zatürreye iyi gelir. Doğal antibiyotik olarak anılır. Selülitlerin giderilmesine yardımcıdır. Safradaki taşların oluşumunu engeller.

Zeytin yaprağı çayının gün içerisinde 1-2 bardak kadar tüketilmesinde sorun yoktur. Ancak düzenli kullanım için mutlaka doktor tavsiyesi almak gerekir. Tansiyon, kal-damar hastalıkları ya da safra kesesi hastalığı olan kişilerin zeytin yaprağı çayını tüketmesi önerilmez. Hamile ve emzirme dönemindeki annelerin, 6 yaş altındaki çocukların da tüketmesi önerilmez. Alerji öykünüz varsa mutlaka düzenli kullanım için uzman görüşü almakta fayda vardır.

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Zeytin yaprağı çayı adet söktürür mü?

Adet söktürücü özelliği ile ilgili zeytin yaprağı çayı için uzmanlar tarafından kesin bir açıklama yapılmamıştır. Ancak sakinleştirici etkisi ile adet dönemindeki ağrıları hafiflettiği öne sürülmüştür.

Zeytin yaprağı çayı zayıflatır mı?

Hiçbir bitkinin ya da gıdanın direkt olarak zayıflamaya etkisi yoktur. Ancak tokluk hissi verme, ödem atmaya yardımcı olma, metabolizmayı hızlandırma gibi özellikleri taşıyan gıdalar kilo verme sürecinde kişiyi destekler. Kilo vermeye yardımcı olduğu bilinen zeytin yaprağı çayının metobolizmayı çalıştırma etkisi vardır. Aç karnına tüketildiği zaman uzun süreli bir tokluk hissi verir. Bu özelliği ile de kilo vermek isteyenlere destek olur.

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