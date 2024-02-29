Kuşburnunun faydaları nelerdir? Kuşburnu neye iyi gelir?

Kuşburnu bitkisi çok sayıda tohuma sahip olan, iç kısmı tüylerden meydana gelen şifalı bir bitkidir. Bu bitki isteğe göre kurutulmuş olarak tüketilebileceği gibi taze olarak da tüketimi yaygındır. Kuşburnunun en belirgin ve en önemli özelliği dünya çapında C vitamini yönünden en zengin bitki olmasıdır. Bu vitamin zenginliğinden kaynaklı özellikle kış döneminde çay formu daha sık tüketilmektedir.

Kuşburnunun faydaları nelerdir?

Kuşburnu faydaları denildiğinde ilk akla gelen özelliği bağışıklık güçlendirici etkiye sahip olmasıdır. Hem vitamin hem de çeşitli mineraller yönünden zengin olan kuşburnunda likopenin denilen önemli bir bileşen mevcuttur. Bu bileşen antioksidan özelliğe sahip olduğundan insan sağlığı üzerinde birçok olumlu etkisi vardır.

Kuşburnu bitkisinin içerisinde başta bol miktarda C vitamini olmak üzere; A vitamini, K vitamini, E vitamini, B6 vitamini, tiamin, niasin gibi vitaminlerde bulunur. Ayrıca bünyesinde potasyum, fosfor, çinko, magnezyum, kalsiyum, demir, sodyum gibi çeşitli minerallerde barındırır. Kuşburnunun faydaları ise genel olarak şöyledir:

Kış mevsimine geçişlerde görülen nezle, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıkların daha hafif atlatılmasında etkilidir.

Bağışıklık güçlendirici özelliği vardır.

Kötü kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olur ve kalp sağlığını korur.

Mideyle alakalı ülser, gastrit gibi problemlerin meydana gelmesini engeller.

Artrit hastalığından kaynaklı ortaya çıkan ağrıların azalmasına yardımcı olur.

Enfeksiyon engelleyici özelliği mevcuttur.

Kuşburnunun yaygın olarak marmelatı da yapılır ve sağlık yönünden çok yararlıdır. Kuşburnu marmelatı faydaları arasında metabolizmayı hızlandırma etkisi ve idrar söktürücü özelliği vardır.

Kan basıncı değerlerini düzenlemede aktif bir role sahiptir.

Kuşburnunun yağ formunda cilde uygulandığı durumlarda bu bitki kırışıklık önleyici ve cildi canlandırıcı etkiler göstermektedir.

İçerisinde bulunan liflerden kaynaklı kabızlık problemini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kuşburnu neye iyi gelir?

Kuşburnu bitkisi birçok farklı alanda kullanılan bitkilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuşburnunun hem çayı hem şurubu hem de marmelatı yapılabilmektedir. Ayrıca reçel, komposto veya pekmez olarak da tüketimi mevcuttur. Kuşburnunda limona kıyasla daha fazla C vitamini bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle kış aylarında salgına sebep olan grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltmaktadır. Bu noktada kuşburnu hangi hastalıklara iyi gelir konusu akıllara gelebilir.

Kuşburnu nezle gibi hastalıklar başta olmak üzere; kalp ve damar hastalıklarında, sindirim sistemi ile ilgili problemlerde, cilt ile ilgili sorunlarda, boşaltım sisteminde ortaya çıkan durumlarda ve solunumla ilgili öksürük gibi belirtilerin giderilmesinde tedavilere destek amacıyla kullanılan şifalı bir bitkidir.

Kuşburnu çayı nasıl yapılır?

Kuşburnu çayı yapımı son derece kolaydır. Bunun için kuşburnunun kurutulmuş veya taze hâli kullanılabilmektedir. Ayrıca dondurulmuş olarak kuşburnu alıp çayını yapmak da mümkündür. Ancak içerdiği vitamin ve minerallerden tam bir fayda sağlayabilmek için çoğunlukla kurutulmuş formu tercih edilmektedir.

Bu çayın yapımında kaç bardaklık yapılacağı önemli bir konudur. Kaç bardaklık yapılmak istiyorsa o ölçüde bir kaba su konulmalı ve ardından belli bir ölçüde içerisine kurutulmuş kuşburnu eklenmelidir. Bu kap ocağın üstüne koyulup ortalama 10-15 dakika kadar kaynatılmalı, sonrasında kuşburnunun rengini suya tam olarak salması için bir süre demlenmeye bırakılmalıdır. Kuşburnu çayının da sağlık yönünden çeşitli yararları mevcuttur. Kuşburnu çayının faydaları genel olarak şöyledir:

Ateş gibi durumlarda ateşin düşmesine yardımcı olur.

Ödem attırıcı niteliği vardır.

Diyabet rahatsızlığına karşı olumlu etkilere sahiptir.

Böbrek ile alakalı rahatsızlıklara iyi gelir.

Yüksek kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcıdır.

Yorgunluk ve halsizlik gibi durumlarda enerji verir.

Gut hastalığına karşı olumlu etkileri vardır.

Kuşburnu ne zaman içilmeli?

Kuşburnu çayı düzenli olarak tüketildiğinde insan sağlığına sayısız faydası olan bir bitki çayıdır. Bu çayın idrar söktürücü ve ödem atıcı niteliği mevcuttur. Bu özelliklerinden dolayı uykuya geçmeden belli bir süre önce içilmesi tavsiye edilmektedir. Bu noktada kuşburnu çayı günde kaç defa içilir konusu karşımıza gelebilir. Bu çayın uzmanlar tarafından gün içerisinde 2 bardak içilmesi önerilmektedir.

Belirtilen miktardan daha fazla tüketildiğinde olumsuz durumlarla karşılaşma riski vardır. Alerjik bir yapıya sahip olan kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, hazımsızlık, kusma gibi yan etkilerde görülebilir. Bu yüzden genel olarak bitki çaylarını doğru miktarda tüketmek önemlidir. Ayrıca gebelik ve emzirme döneminde olanlarla kronik rahatsızlığı olan bireylerin de bu çayı içmeden önce uzman bir hekim görüşü alması son derece önemli bir konudur.





