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Kuseyri, Akın İpek'in yurt dışına kaçmasını sağlamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:03 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "yargı imamı" olduğu iddia edilen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin, "FETÖ/PDY çatı davasının" firari sanıklarından Akın İpek'in, gözaltına alınacağını önceden söyleyerek yurt dışına kaçmasını sağladığı ortaya çıktı - İddianameden: - "Rasim Kuseyri'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, finansal destek sağlamak suçundan Koza İpek soruşturmasında Hamdi Akın İpek'in ev aramasına katıldığı, yargı ve emniyet içerisindeki bağlantıları sayesinde söz konusu operasyonu önceden öğrenerek Hamdi Akın İpek'e haber verdiği ve yurt dışına kaçmasını sağladığı yönünde istihbari bilgiler söz konusudur"

TANJU ÖZKAYA- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "yargı imamı" olduğu öne sürülen avukat Mehmet Rasim Kuseyri'nin, örgütün finansörlerinden firari sanık Akın İpek'e gözaltına alınacağını önceden söyleyerek yurt dışına kaçmasını sağladığı ortaya çıktı.

Sanık Kuseyri'nin, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"nden ise 22 yıl 6 aya kadar hapisle yargılandığı davaya Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediliyor.

Kuseyri'nin FETÖ ile ilişkisinin detaylı olarak ele alındığı iddianameye göre sanık, örgüt yöneticilerinden ve elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Abdulkadir Aksoy'un hukuk bürosunda uzun yıllar çalıştı.

Örgütün sözde Türkiye mütevelli heyetinde yer alan Şerif Ali Tekalan ve Süleyman Savat'ın yanı sıra, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda sanıkla ilişkisi ortaya çıkarılan Kuseyri, örgüt elebaşının talimatıyla Bank Asya'ya yatırdığı yaklaşık 10 milyon lirayı, bankanın TMSF'ye geçmesiyle çekti.

Kuseyri'nin örgüt içerisinde önemli bir konuma sahip olduğuna dikkati çekilen iddianamede, "Rasim Kuseyri'nin örgütle irtibat, iltisak ve ilişkisi olan kişi ve kurumların yargıdaki takipçisi olduğu, dosya kapsamında alınan ifadelerin içeriğine göre cemaatin yargı ve avukat yapılanması içinde örgüt üyelerine talimat veren ve örgütsel faaliyetleri organize eden yöneticisi konumunda olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

- "Avukatlık ücreti savunması gerçeği yansıtmıyor"

İddianamede, FETÖ'ye finans sağlayan Koza İpek Holding'in sahibi Hamdi Akın İpek'in de avukatlığını yapan Kuseyri'nin, FETÖ soruşturması kapsamında İpek'in evinde yapılan aramaya katıldığı ifade edildi.

Kuseyri'nin ifadesinde, maaş ve pirim adı altında yaklaşık 500 bin lira avukatlık ücreti aldığını belirtmesine rağmen, MASAK raporunda, İpek'in Kuseyri'ye 1 milyon 607 bin 845 TL gönderdiğin altı çizildi.

Kuseyri'nin aldığı paranın sadece avukatlık ücreti olarak açıklanamayacağı belirtilen iddianamede, "Kuseyri'nin MASAK raporunda belirtilen para alışverişlerinin avukatlık ücreti ve iş ilişkisi nedeniyle yapıldığını beyan ettiği ancak parasal ilişkinin miktarı ve sayısı ile şüphelinin mal varlığı göz önüne alınarak bu savunmasının gerçeği yansıtmadığı değerlendirilmektedir." denildi.

- İpek'in kaçmasını sağladı

Kuseyri'nin yargı ve emniyet içerisindeki bağlantıları aracılığıyla İpek hakkında gözaltı, iş yeri ve evinde ise arama kararı verildiğini önceden öğrendiğine işaret edilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Rasim Kuseyri'nin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, finansal destek sağlamak suçundan Koza İpek soruşturmasında Hamdi Akın İpek'in ev aramasına katıldığı, yargı ve emniyet içerisindeki bağlantıları sayesinde söz konusu operasyonu önceden öğrenerek Hamdi Akın İpek'e haber verdiği ve yurt dışına kaçmasını sağladığı yönünde istihbari bilgiler söz konusudur."

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