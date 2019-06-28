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Kuşlara çarpan uçak, İstanbul'a döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2019 20:31 | Son Güncelleme

İstanbul-Antalya seferini yapan THY'nin tarifeli uçağı, kuş çarpması sonucu kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Antalya seferini yapan tarifeli uçağı, kuş çarpması sonucu kokpit camının çatlaması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na döndü.

Alınan bilgiye göre, 286 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Antalya'ya hareket eden "Airbus 330-300" tipi THY uçağı, kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Kuşlara çarpan uçağın kokpit bölümündeki sol ön camında çatlama meydana geldi. Pilotların, kuleden gerekli izinleri almasının ardından uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz indi.

Terminale alınan yolcuların Antalya'ya gitmesi için başka bir uçak tahsis edildi.

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CAM Kokpit THY uçak

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