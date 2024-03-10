Kusmak orucu bozar mı? Kusunca oruç bozulur mu?

Kusmak orucu bozar mı sorusuna cevap arayan pek çok kişi, Diyanet ve pek çok din aliminin yaptığı açıklamaları araştırmaya devam etmektedir. Bu noktada en çok sorulan sorulardan birisi de kusmak orucu bozar mı sorusu olur. Orucu bozan şeyler hakkında oluşan soru işaretleri ise cevapsız kalmamaktadır.

Mide rahatsızlıkları ya da enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar, kusma ya da diğer bir ifade ile istifra ile sonuçlanabilmektedir. Oruç tutan ve ibadetinin zarar görüp görmediğini öğrenebilmek için kusunca oruç bozulur mu sorusuna yanıt arayan vatandaşlar için Diyanet İşleri Başkanlığı detaylı açıklamalarda bulunmuştur.

Kusmak orucu bozar mı?

Her sene olduğu gibi bu yılki Ramazan’da da kusunca oruç bozulur mu sorusu gündeme gelmiştir. Oruçluyken, orucu bozan ya da zarar veren bazı hâller mevcuttur. Bu nedenle insanlar orucu bozan durumlar hakkında araştırma yapar.

Ramazan ayında en çok sorulan sorulardan biri ise kusma ile ilgilidir. Bazıları ağız dolusu kusma ile az kusma arasında fark olduğunu ifade edebilir. Ancak, miktarı ne olursa olsun istem dışı meydana gelen kusmalar orucu bozmamaktadır. Kişi kendi isteği ile kustuğu zaman ise orucunun bozulduğu ifade edilir.

Oruç tutarken kusarsak ne olur?

Oruçluyken kusan kişiler ne yapması gerektiğini merak etmektedir. Eğer kişi kendi isteği ile kustuysa o dakikadan itibaren orucu bozulur ve kefaret orucu tutmalıdır. Eğer kişi istemeden kusarsa orucu bozulmamaktadır. Ancak kustuktan sonra dayanamayıp üstüne su içer ise bu noktada orucu bozulur. Bu durum ise kefaret değil kaza olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde de İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 226‘da bu durumda kişinin günü gününe kaza orucunu tutması gerektiği belirtilmiştir.

Diyanet'e göre kusmak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre:

"Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205)."

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntunun orucu bozmadığı ifade edilir. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermemektedir. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise orucun bozulduğuna inanılır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin” buyurmuştur.





