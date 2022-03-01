KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Kusursuz cilde sahip olmak bu 5 adımla çok kolay!

Kusursuz cilde sahip olmak bu 5 adımla çok kolay!

01.03.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkes cildinin güzel, parlak ve pürüzsüz olmasını istiyor. Cilt içeriden ve dışarıdan gelen bazı etkenlere bağlı olarak problemli olabiliyor. Cildi bu problemlerden arındırmak adına aşağıdaki 5 adımı uygulayabilirsiniz. Bu sayede istediğiniz kusursuz cilde kavuşabilirsiniz.

Kusursuz cilde sahip olmak bu 5 adımla çok kolay!

Cilt birçok etkene bağlı olarak zaman zaman problemli hale gelebiliyor. Cilt sağlığı için öncelikle stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra doğru bakımlar ile kusursuz cilde kavuşmanız çok kolay. Güzellik Uzmanı ve Holistik Tıp Sağlık Koçu Sevil Tuzluca cilt bakımı hakkında bilgiler verdi.

İLK ADIM DOĞRU ANALİZ

c2

Bir cildin gerçek ihtiyacını belirlemek için öncelikle o cildin analizini doğru yapmak gerekir. En üst tabaka olan ve çıplak gözle görülen epidermis tabakasının dışında Teknolojinin desteği ile artık cildin alt katmanı olan dermis tabakasını da görebiliyoruz. Kızılötesi ışınlar yardımı ile cilt altı dokularını fotoğraflayarak 8 kategoride inceliyoruz. Ve cildin tanımını yaparak ihtiyaçlarını beliyoruz. Bu raporlu analiz sayesinde cilt altı sorunlarını daha cilt yüzeyine gelmeden tedavi etme şansımız oluyor.

2. AŞAMA; AZ ÜRÜN İLE DÜZENLİ KULLANIM

c1

Tedavi gerektirmeyen cilt yapılarında hedef daha sağlıklı görünen temiz bir cilt ise çok fazla ürün kullanıp cildi yormak doğru değildir. Günlük temel bakım ve haftalık bakımlar yeterlidir. İndirime giren, yeni çıkan, arkadaşlarımızın deneyip önerdiği ürünleri alma alışkanlığımızı bırakıp cildi yormadan bakım yapmak doğru olandır. Günlük bakımda temizleme, nemlendirme, güneşten koruma, göz çevresi bakımı haftalık bakımda ise cilt tipine ve ihtiyacına uygun maske uygulaması yeterlidir.

3. AŞAMA; KORUMA

c3

Güneş eskisi kadar masum değil. Cilt yaşlanmasını hızlandıran en önemli faktörlerin başında gelen güneş için cildimizi yaz kış spf ve uv içerikli ürünler ile korumalıyız. Son yıllarda artan telefon tablet kullanımı sebebi ekran ışıklarına maruz kalan cilt için alınacak diğer önlemler ise, ekran ışıklarını düşürmek ve ekran karanlık filtreler takmaktır.

4. AŞAMA; MEDİKAL BAKIMLAR

y3

Medikal bakımlar derinlemesine bir cilt temizliği sağlamaktadır. Günlük bakım rutinleri doğru ürünler ile düzenli yapılsa bile belirli periyodlarda cildin derinlemesine temizlenmeye, arındırılmaya ihtiyacı vardır. Bu medikal bakımları çok sık yapmak cilt bariyerine zarar vereceğinden 2 ayda bir yapmak daha doğrudur.

5. AŞAMA; İÇERDEN DESTEK

c4

Tüm bu aşamaların yanında cildi içerden beslemek de çok önemlidir. Cildin nem tutma kapasitesini arttırmak, parlak sağlıklı bir görünüm kazandırmak için su içmek çok önemlidir. Cilt altında tutkal vazifesi gören kollajen proteini 30 yaşından sonra her yıl %1 oranında azalmaktadır bu sebeple ihtiyaç halinde bir dermatoloji uzmanına danışarak kollajen desteği almak cilt güzelliği için faydalı olacaktır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devasıBir çiçekte hayat bulan şifa iksiri: Saç dökülmesinden akneye pek çok derdin devası
İlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif önerilerİlayda Alişan'ın dikkat çeken trençkotuna alternatif öneriler
Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin! Dişleriniz beyaz değil diye üzülmeyin!
Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

O hariç tüm çocuklarını paylaştı! Kızı Gülşen dikkat çekti

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Sır gibi sakladığı sevgilisi güzelliğiyle nefes kesti!

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Burçları bugün neler bekliyor?

Burçları bugün neler bekliyor?

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

Ayağa dar gelen, sıkan/vuran ayakkabıları genişletme yolları

İnce ve sımsıkı bacaklar için spor salonlarına ihtiyacınız yok!

İnce ve sımsıkı bacaklar için spor salonlarına ihtiyacınız yok!

İlginizi Çekebilir

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Adele’i bir deri bir kemik yapan mucize diyet!

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Özel hayatı gündemde! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

Ceyda Düvenci'den kızı Melisa'yı paylaştı! "İyi ki beni seçtin"

En sık ölüme neden olan kanser türü!

En sık ölüme neden olan kanser türü!

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.