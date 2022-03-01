Kusursuz cilde sahip olmak bu 5 adımla çok kolay!

Cilt birçok etkene bağlı olarak zaman zaman problemli hale gelebiliyor. Cilt sağlığı için öncelikle stresten uzak durmak, sağlıklı beslenmek, bol su içmek gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra doğru bakımlar ile kusursuz cilde kavuşmanız çok kolay. Güzellik Uzmanı ve Holistik Tıp Sağlık Koçu Sevil Tuzluca cilt bakımı hakkında bilgiler verdi.

İLK ADIM DOĞRU ANALİZ

Bir cildin gerçek ihtiyacını belirlemek için öncelikle o cildin analizini doğru yapmak gerekir. En üst tabaka olan ve çıplak gözle görülen epidermis tabakasının dışında Teknolojinin desteği ile artık cildin alt katmanı olan dermis tabakasını da görebiliyoruz. Kızılötesi ışınlar yardımı ile cilt altı dokularını fotoğraflayarak 8 kategoride inceliyoruz. Ve cildin tanımını yaparak ihtiyaçlarını beliyoruz. Bu raporlu analiz sayesinde cilt altı sorunlarını daha cilt yüzeyine gelmeden tedavi etme şansımız oluyor.

2. AŞAMA; AZ ÜRÜN İLE DÜZENLİ KULLANIM

Tedavi gerektirmeyen cilt yapılarında hedef daha sağlıklı görünen temiz bir cilt ise çok fazla ürün kullanıp cildi yormak doğru değildir. Günlük temel bakım ve haftalık bakımlar yeterlidir. İndirime giren, yeni çıkan, arkadaşlarımızın deneyip önerdiği ürünleri alma alışkanlığımızı bırakıp cildi yormadan bakım yapmak doğru olandır. Günlük bakımda temizleme, nemlendirme, güneşten koruma, göz çevresi bakımı haftalık bakımda ise cilt tipine ve ihtiyacına uygun maske uygulaması yeterlidir.

3. AŞAMA; KORUMA

Güneş eskisi kadar masum değil. Cilt yaşlanmasını hızlandıran en önemli faktörlerin başında gelen güneş için cildimizi yaz kış spf ve uv içerikli ürünler ile korumalıyız. Son yıllarda artan telefon tablet kullanımı sebebi ekran ışıklarına maruz kalan cilt için alınacak diğer önlemler ise, ekran ışıklarını düşürmek ve ekran karanlık filtreler takmaktır.

4. AŞAMA; MEDİKAL BAKIMLAR

Medikal bakımlar derinlemesine bir cilt temizliği sağlamaktadır. Günlük bakım rutinleri doğru ürünler ile düzenli yapılsa bile belirli periyodlarda cildin derinlemesine temizlenmeye, arındırılmaya ihtiyacı vardır. Bu medikal bakımları çok sık yapmak cilt bariyerine zarar vereceğinden 2 ayda bir yapmak daha doğrudur.

5. AŞAMA; İÇERDEN DESTEK

Tüm bu aşamaların yanında cildi içerden beslemek de çok önemlidir. Cildin nem tutma kapasitesini arttırmak, parlak sağlıklı bir görünüm kazandırmak için su içmek çok önemlidir. Cilt altında tutkal vazifesi gören kollajen proteini 30 yaşından sonra her yıl %1 oranında azalmaktadır bu sebeple ihtiyaç halinde bir dermatoloji uzmanına danışarak kollajen desteği almak cilt güzelliği için faydalı olacaktır.



