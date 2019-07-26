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Kusursuz olmaya yardımcı olacak, arkadaşlarınızın öğrenmek için sıraya gireceği güzellik hileleri

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 26.07.2019 09:37 | Son Güncelleme

İş makyaja ve güzelliğe gelince her şeyi kolaylaştırmak için yapılabileceklerin sınırı yok. Bu yazıda en önemli zamanlarınızda kusursuz olmanızı sağlayacak bazı etkili ipuçları ve püf noktalarını bulacaksınız.

Kusursuz olmaya yardımcı olacak, arkadaşlarınızın öğrenmek için sıraya gireceği güzellik hileleri

İşte arkadaşlarınızın bile sırlarınızı öğrenmek isteyeceği o öneriler.

SAÇ SPREYİ İLE KİRPİKLERİNİZİ ŞEKİLLENDİRİN

1

Kirpiklerinizi istediğiniz şekilde tutmak için jel kullanma fikri hoşunuza gitmiyorsa, bir de saç spreyini deneyin. Eski maskara fırçalarınızdan birisini yıkayın ve saç spreyini bu fırçanın üstüne sıkıp, normal maskara gibi uygulayın. Kirpiklerinizin istediğiniz şekilde durduğunu göreceksiniz. Ancak dikkat! Saç spreyini doğrudan kirpiklerinize sıkmayın.

TIRNAKLARINIZI BEYAZLATIN

2

Ojenin tırnaklarınızda yaptığı renk tahribatına karşı bir çözüm arıyorsanız bu yöntem tam size göre. Bir miktar pamuğu limon suyuyla ıslatıp tırnağınızın etrafına sarın ve alüminyum folyo kullanarak pamuğu tırnağınıza sabitleyin. Limon suyunda ıslattığınız pamuğun tırnaklarınızda 10-15 dakika kalmasına izin verin ve daha sonra normal suyla tırnaklarınızı yıkayın. Bu işlemi her tırnağınızın için yapabilirsiniz.

YA SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİYSE?

3

Artık bu sorunun cevabını kafanızı o kadar da kurcalamayacak. Kozmetik ürünlerinin arkasında, paketin açılmasından itibaren ne kadar süre içinde kullanılması gerektiğini gösteren işareti hepiniz bilirsiniz. Paketi açma tarihini ambalajın üstüne not almak, ürününün hala kullanılıp kullanılamayacağı konusunda sizi bilgilendirecektir.

KIRILAN TIRNAĞA ACİL MÜDAHALE

4

Bu işlem için gereken tek şey herhangi bir poşet çay torbası. Poşet çayın için boşaltın ve elinizde kalan torbadan tırnağınızın şekline göre bir parça kesin. Kestiğiniz parçayı kırılan bölgeye yerleştirip üstünden bir kat ojeyle geçin. Oje kuruduktan sonra kimse tırnağınızın kırıldığını anlamayacak.

KURUMUŞ MASKARALARI HAYAT DÖNDÜRÜN

5

Kuruyan maskaraları tekrar hayata döndürmek için göz damlası veya lens temizleme suyu kullanabilirsiniz. Maskara şişesinin içine göz damlasından veya kontak lens temizleme suyundan birkaç damla damlatın ve şişeyi kapatıp, hızlıca çalkalayın. Maskaranızı yeni gibi kullanmaya devam edebilirsiniz.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİLERİNİZ PIRIL PIRIL OLACAK

6

Saç düzleştiricinizi temizlemek aldığınız verimi büyük oranda arttırır. Karbonatı ve hidrojen peroksidi karıştırıp, yumuşak bir bezle temizlemek istediğiniz alanı silin. Daha sonra, tamamen kuru ve yumuşak bir bezle tekrar silin. Saç düzleştiricinizi hiç kullanılmamış gibi temizlemek işte bu kadar kolay.

RUJUNUZUN GEREĞİNDEN FAZLA PARLAMASINI ÖNLEYİN

7

Rujunuzu çok seviyor ama fazla parladığını düşünüyorsanız, bunu önlemek için allıktan faydalanabilirsiniz. Rujunuzu sürdükten sonra parmağınıza biraz allık sürüp, rujunuzun üstünde hafifçe gezdirin. Seçtiğiniz allığın ve rujun renginin uyumlu olması dikkat etmeniz gereken tek nokta.

MÜKEMMEL ŞEKİLDE OJE SÜRMEK O KADAR DA ZOR DEĞİL

8

Tırnaklarınıza oje sürmeden önce, tırnaklarınızın etrafındaki deriye bir miktar dudak balzamı veya vazelin sürün. Bu sayede, tırnaklarınızın kenarından deriye taşırdığınız oje kolayca çıkacaktır.

DEĞERLİ MAKYAJ ÜRÜNLERİNİZİ KORUYUN

10

Farlarınızın, allıklarınızın ve pudralarınızın yolculuk esnasında çatlamasını elbette ki istemezsiniz. Bunu önlemek için, kozmetik ürünüyle kapağının arasına bir parça pamuk koymak yeterli. Pamuk, sarsıntıların şiddetini emecek ve malzemelerinizin tek parça kalmasını sağlayacak.

MAKYAJ FIRÇALARINI TEMİZLEMEK ARTIK İŞKENCE OLMAYACAK

11

Sadece bu işlem için kullanacağınız, tercihen sert plastikten bir tabak edinmeniz faydalı olacak. Elinize bir güçlü bir tutkal alıp, plastik tabağın yüzeyine girintili çıkıntılı çeşitli şekiller çizin. Bu şekiller, fırçanın kıllarının temizlenmesi için önemli. Tutkalın tamamen kuruduktan sonra bir miktar şampuan ve suyu tabakta karıştırıp köpürtün. Artık fırçalarınızı tutkalla oluşturduğunuz şekillere sürterek bu suyun içinde temizleyebilirsiniz. Her şey bittikten sonra, fırçalarınızı son bir kez sade suyla durulamayı unutmayın.

KURUYAN GÖZ KALEMİNİ TEK BİR HAREKETLE GERİ KAZANIN

12

Eğer göz kaleminiz en lazım olduğu anda kuruduysa endişelenmeyin. Fırçalı kalemin ucunu çıkartıp, ters olarak takın. Yeni taktığınız ucu, tıpkı eski uç gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz.

TIRAŞ KÖPÜĞÜ YERİNE BEBEK YAĞI

13

Tıraş köpüğü bacaklarınızda jilet yanıklarına ve kesilme izlerine sebep oluyor, aynı zamanda tıraştan sonra oluşan kızarıklık sizi rahatsız ediyorsa çözümü burada. Bacaklarınızı ıslattıktan sonra tıraş köpüğü yerine bol miktarda bebek yağı kullanarak tıraş etmek, tıraştan sonra oluşan şikayetlerinizi azaltacaktır. Ayrıca bebek yağı, tıraş köpüğüne oranla cildinizi daha fazla nemlendirecek.

KURU VE ÇATLAK TOPUKLARLA VEDALAŞIN

14

Yazın gelmesiyle birlikte sandalet ve açık ayakkabı aşkınız tekrar canlandıysa, kurumuş ve çatlamış topuklarınızın buna engel olmasına izin vermeyin. Ayaklarınızı 2 bardak ılık su, 1 bardak sirke ve 1 bardak gargara suyuyla yapacağınız karışımın içinde 15 dakika bekletin ve sonra durulayın. Çatlamış ve kuru deriler kendiliğinden soyulmasa bile bu işlemden sonra onlardan kurtulmak daha da kolay olacak.

SAÇLARINIZDAKİ STATİK ELEKTRİK CAN SIKICI MI?

15

Statik elektrik yüzünden dikleşen saçların yükünü boşaltmak ve onları istediğiniz gibi düz şekilde tutmak sandığınızdan daha kolay. Bu iş için ihtiyacınız olan tek şey çamaşırlar için kullanılan kurutma kağıdı. Kurutma kağıdını saçınıza boydan boya sürerek, saçlarınızın dikleşmesine neden olan statik elektrikten kurtulabilirsiniz.


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