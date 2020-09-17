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Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, ABD Merkez Bankası tarafından koleksiyon amacıyla sınırlı sayıda bastırılan paralardan olduğu tahmin edilen 1 milyon dolarlık banknot ve sertifikası ele geçirildi. Ele geçirilen banknot ve belgenin, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderileceği bildirildi.

Kütahya'da 1 milyon dolarlık banknot ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elde ettikleri bir istihbarat üzerine Çobanköy mevkisinde bir otomobili durdurdu.

Otomobildekilerden birinin üst aramasında, ABD Merkez Bankası tarafından bastırılarak bazı ABD'li iş adamlarına koleksiyon amacıyla verildiği anlaşılan 1 milyon dolarlık banknotlardan biri ile bu paraya ait hazırlanmış özel sertifika bulundu.

Ele geçirilen banknot ve belgenin, gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına gönderileceği bildirildi.

Gözaltına alınan M.Ş, Ş.G. ve Z.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA

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