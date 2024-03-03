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  4. Kütahya'da feci kaza! Aileleri parçalayan son: 3 ölü 2 yaralı

Kütahya'da feci kaza! Aileleri parçalayan son: 3 ölü 2 yaralı

03.03.2024 15:12
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücülerin ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kütahya'da feci kaza! Aileleri parçalayan son: 3 ölü 2 yaralı

Kütahya'da Sedat Öztürk (44) yönetimindeki 64 SB 010 plakalı otomobil, Gediz-Uşak kara yolu Murat Dağı Kavşağı'nda, Mehmet Kocabaş'ın (75) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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3'Ü HAYATINI KAYBETTİ

Kazada aynı araçtaki, sürücülerden Kocabaş'ın eşi Habibe Kocabaş (72) olay yerinde, Mustafa (74) ve eşi İmiş Cirit (63) ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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DURUMLARI AĞIR

Aynı hastaneye kaldırılan yaralı sürücüler Öztürk ve Kocabaş'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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