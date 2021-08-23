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  4. Kütahya'da feci kaza! Esra Uslu nişanına bir hafta kala hayatını kaybetti

Kütahya'da feci kaza! Esra Uslu nişanına bir hafta kala hayatını kaybetti

23.08.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da, yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen 21 yaşındaki Esra Uslu'ya otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan Uslu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Uslu'nun, bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanının olacağı öğrenildi.

Kütahya'da feci kaza! Esra Uslu nişanına bir hafta kala hayatını kaybetti

Kahreden kaza, dün akşam saatlerinde Fuat Paşa Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kartal Polis merkezi yakınındaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen Esra Uslu'ya, sanayi istikametine giden Halil İbrahim Ergun idaresindeki otomobil çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uslu, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uslu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA1

BİR HAFTA SONRA NİŞANI VARDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, polis tarafından gözaltına alınırken, Uslu'nun erkek arkadaşıyla bir süre önce sözlendiği ve 1 hafta sonra nişanlarının olacağı öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya
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